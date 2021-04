La alarmante advertencia de una doctora desde India: “Vacunados con AstraZeneca se contagian de la nueva variante”

India está atravesando su peor fase de la pandemia de coronavirus. La variante de doble mutación se extiende sin límites por todo el territorio y mantiene al país asiático, con 18,3 millones de contagios, como la segunda nación más afectada solo por detrás de Estados Unidos.

El dramático aumento de casos sitúa al país en el epicentro de la pandemia global, al concentrar casi el 40 % de los diagnósticos positivos por coronavirus que se registran a diario en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este jueves batió un nuevo récord de infecciones, con la cifra más alta registrada en el mundo hasta el momento, tras alcanzar casi los 380.000 casos, además de contabilizar un nuevo máximo con más de 3.600 muertes en un día.

La vacunación masiva se ve como el recurso más eficaz para paliar con la pandemia, pero, según advirtió ayer la OMS, estudios de laboratorio muestran que la variante india es más contagiosa y podría resistir a algunas vacunas y tratamientos.

Análisis realizados en Estados Unidos apuntan a una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante, e incluso estudios preliminares con la vacuna Novavax-Covaxin muestran que no es capaz de contrarrestarla.

Amaia Foces, doctora que vive en la India, explica en “El Programa de Ana Rosa” como la variante india está contagiando a personas vacunadas. “El 14 de marzo comencé a ver una tendencia de subida de casos y ver que es gente que está vacunada, aquí tenemos AstraZeneca y Covaxin”.

“La OMS lo está estudiando. En mi pequeña población, una dosis de la vacuna de AstraZeneca no protege contra la variante que tenemos en India, dos esperemos que sí”, alerta la doctora.

Amaia Foces argumenta por qué la nueva variante parece ser más contagiosa: “Antes creíamos que afectaba a un miembro, se aislaba a la persona y se manejaba en casa. Ahora mismo afecta a la familia al completo, hay gente que me dice ‘doctora, llevo 25 días encerrada en casa, ¿cómo he cogido el virus?”.

La doctora no tienen ninguna duda de que “este virus va a llegar a España, queramos o no” y manda un mensaje al Gobierno: “Espero que estén preparados, que se hagan cuarentenas. No puedes depender de la buena voluntad de la gente que viene de India”.

“Hay que hacer un control diario, un rastreamiento diario, ver cómo avanzan los síntomas y que las personas que llegan de India están bien y se quedan en casa”, dice la doctora Foces sobre el control que se debe hacer a los pasajeros que llegan a nuestro país.

España se sumó a la lista de países que han incluido a India en la lista roja. El Consejo de Ministros aprobó el martes la cuarentena para los viajeros llegados de este país asiático, días después de que la mayoría de los territorios decidieran blindarse ante esta variante y de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reclamara la adopción de medidas urgentes para evitar la entrada del patógeno a través de los aeropuertos.