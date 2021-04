Francia detecta más casos de la variante india

Crece el temor en Europa a la expansión de la variante detectada en India hace poco más de un mes, la B.1.617. Los casos detectados en distintos países son aislados y las autoridades aseguran tenerlos controlados, pero experiencias previas respecto a las variantes indican que estas son muy difíciles de contener.

Francia ha detectado más casos de la cepa india en el suroeste, mientras se investigan otros posibles tres nuevos focos en otras tres zonas del país. Tras el anuncio ayer del primer caso en la región de Nueva Aquitania, de un hombre que había estado en India, hoy se confirmaron otros dos, los de una mujer que también había viajado a su país y su marido. Las autoridades sanitarias investigan otros tres posibles focos con la cepa india en distintos puntos del país, según el canal BFM TV.

En el primer caso, ha habido cuatro contagios en su entorno, aunque aún no se sabe si es la variante india, mientras que en el segundo los análisis no indican más contagios, explicó Benoît Elleboode, director de la Agencia Regional de Salud, en una rueda de prensa en Burdeos. El responsable hizo un llamamiento a la calma porque “nuestro dispositivo permite detectar a las personas que han llegado desde India antes de las medidas de control sistemático” puestas en marcha por el Gobierno la pasada semana. Además, señaló que los pacientes “van bien”, con síntomas que no son graves.

En España, además de la sospecha de un caso sobre el que informó la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana esta semana, y que aún permanece en estudio, se están analizando también las muestras de cinco casos positivos detectados entre la tripulación de un barco aislado en Vigo, el Prometheus Leader. El Sergas está realizando la secuenciación genómica de estas pruebas, ya que se trata de personas procedentes de India. Los resultados no se conocerán hasta la próxima semana, según Sanidade.

Aunque mañana entran en vigor las restricciones a la llegada de viajeros procedentes de India, a los que se les exigirá una cuarentena de diez días, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha mostrado “gran preocupación” porque siguen llegando a Madrid personas procendentes del país asíatico. “Cuesta mucho comprender una falta de inmediatez tan notable en un asunto tan relevante”, ha recalcado, para recordar que “lamentablemente ya pasó con la cepa británica”, a la que el Gobierno central “no le dio la importancia que se merecía y su presencia en la Comunidad de Madrid hoy está por encima del 90%”. En cuanto al resto de cepas, la brasileña y la sudafricana, representan en torno un 3-5% de los casos.

Según la red mundial de vigilancia epidemiológica Gisaid, la presencia de la B.1.617 en Europa se concentra, mayoritariamente, en Reino Unido, donde registra 523 casos, pero también aparecen casos en otros países, como Alemania (17), Bélgica (8), Irlanda (8), Portugal (5), Grecia (3), Turquía (3) Italia (2) y Países Bajos (2). De confirmarse los casos en estudio en Francia y España, hablaríamos de un total de 581 casos en Europa. Unas cifras que pueden estar muy por debajo de la realidad, debido a que, la mayoría de países (España incluida), solo tienen capacidad para secuenciar, aproximadamente, un 3% de las muestras.