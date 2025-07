El truco para saber si tienes serpientes en tu jardín: es más común de lo que piensas

En los meses de verano, los espacios exteriores se convierten en un punto de encuentro para todos:personas, mascotas… y también reptiles. Las serpientes, que durante el invierno suelen mantenerse ocultas, reaparecen con el calor en busca de lugares frescos y tranquilos donde protegerse. Aunque muchas especies no representan un peligro real, la idea de compartir el jardín con una serpiente puede generar preocupación.

Lo cierto es que rara vez se las ve a simple vista. Sin embargo, hay señales sutiles que pueden delatar su presencia, como pequeños agujeros en el suelo, restos de piel o marcas en la tierra. Saber reconocer estos indicios es clave para actuar con precaución.

Los agujeros en el suelo indican que hay serpientes?

No necesariamente. Muchos animales como roedores, insectos o aves pueden excavar el suelo por distintos motivos. Pero las serpientes, al no tener patas, no cavan por sí mismas. Lo que hacen es aprovechar huecos ya existentes, como madrigueras abandonadas, grietas naturales o refugios debajo de objetos olvidados en el patio.

Estos espacios suelen ser húmedos, oscuros, poco transitados y cercanos a fuentes de alimento, como insectos o pequeños mamíferos. Por eso, si encuentras un agujero con esas características, vale la pena prestarle atención.

Cómo saber si un agujero se tratase de un escondite de serpiente

Algunas pistas que podríian ayudarte a diferenciar un simple hueco de un posible refugio de serpientes son:

Tamaño y forma : si el orificio es angosto y profundo, lo justo para que entre un animal alargado, podría ser sospechoso.

Ubicación : bajo arbustos, piedras, montones de leña o rincones con sombra.

Piel mudada : las serpientes mudan su piel de forma regular, y a veces dejan restos cerca de sus escondites.

Huellas o surcos : algunas dejan marcas onduladas en la tierra al desplazarse.

Excrementos característicos: sus heces suelen ser oscuras, alargadas y con una punta blanquecina, por el ácido úrico.

¿Qué hacer si crees que hay una serpiente cerca?

Ante la sospecha, lo principal es mantener la calma y no intentar manipular la situación por cuenta propia. La mayoría de las serpientes huye ante la presencia humana y no representa una amenaza si no se las molesta. Es importante que no introduzcas la mano en agujeros ni muevas piedras sin protección. Además observa desde lejos y busca otros indicios, como pieles o rastros. Si tienes dudas, lo más seguro es contactar con algun control de plagas.

¿Cómo evitar que se instalen en tu jardín?

Prevenir su presencia es posible si se toman algunas medidas básicas:

Mantén el área limpia , sin acumulación de hojas secas, leña, escombros o cacharros.

Sella agujeros o cavidades que puedan usarse como refugio.

Controla la población de roedores e insectos, que son una fuente de alimento para ellas.

Las serpientes forman parte del equilibrio natural, pero eso no significa que tengan que convivir contigo en casa. Con algo de observación y prevención, puedes disfrutar del verano al aire libre con tranquilidad.