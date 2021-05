La CE quiere abrir las puertas a los turistas extracomunitarios vacunados

Bruselas quiere salvar la temporada turística europea y abrir sus puertas a los viajeros de países terceros que hayan sido inmunizados. El Ejecutivo comunitario confía en los últimos datos científicos que apuntan al frenazo de contagios y, por eso, propone a los Estados miembros terminar con la prohibición de que tan sólo puedan acceder al territorio comunitario los viajeros considerados esenciales. Bruselas espera que las capitales europeas respalden su recomendación y que esta medida puede entrar en vigor a principios de junio.

La Comisión Europea plantea que los viajes estén permitidos para aquellos turistas que hayan sido inmunizados con los sueros aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por su siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 14 días antes de su entrada al espacio sin fronteras Schengen. De momento, esto cierra la puerta a la vacuna rusa Sputnik ( que está siendo analizada actualmente por la EMA) y los antídotos chinos. Bruselas ya anunció hace una semana sus intenciones de permitir la entrada de los viajeros estadounidenses y está negociando con Washington el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación, en los que aparezca la información sobre los sueros administrados a los viajeros.

Por su parte, los Veintisiete están tramitando un documento común para incentivar los viajes dentro del territorio europeo, pero las capitales quieren reservarse el derecho de imponer o no restricciones ( cuarentenas y test PCR) mientras la Eurocámara quiere un criterio común en todos los países miembros. Se espera que se pueda llegar a un acuerdo en el mes de junio

Además, Bruselas también propone permitir la entrada al suelo europeo a aquellos países terceros con una tasa de contagios inferior a los 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, independientemente de si los viajeros han sido vacunados o no. Hasta ahora, la UE recomendaba prohibir el acceso a las regiones con más de 25 casos por cada 100.000 habitantes y tan sólo permitía la entrada a los viajeros considerados esenciales. Este nuevo criterio también se combinaría con otras variables como el número de pruebas pcr y el porcentaje de positivos de los test. Este cambio de umbral permitirá, según cálculos del Ejecutivo comunitario, la entrada a partir de junio de ciudadanos provenientes de un centenar de países entre los que pueden encontrarse Israel, Reino Unido y EEUU. Sin embargo, estos viajeros no inmunizados no quedarán exentos de restricciones como cuarentenas y test pcr. Hasta ahora, tan sólo los viajeros de 7 países podían entrar en la UE

A pesar de este cambio de tornas por parte de Bruselas, el Ejecutivo comunitario no echa las campanas al vuelo quiere reservarse un “freno de emergencia” para poder bloquear el paso si la situación epidemiológica empeora. Bruselas tiene en mente las nuevas cepas y la posibilidad de que las vacunas existentes hasta el momento no sean capaces de reaccionar ante las nuevas variantes del virus.