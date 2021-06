La UE pone en duda el futuro de la vacuna de AstraZeneca

Juan Scaliter - Madrid

Marco Cavaleri, jefe del grupo de trabajo Covid-19 de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la Unión Europea, realizó ayer una declaración reveladora «En un contexto de pandemia, nuestra posición era y es que la relación riesgo-beneficio sigue siendo favorable para todos los grupos de edad» –señaló refiriéndose a la vacuna de AstraZeneca–. «Sin embargo, dado que el número de casos de covid-19 está disminuyendo y teniendo en cuenta que la población más joven está menos expuesta a los riesgos relacionados con la enfermedad, sería mejor usar en ellos vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm), como Moderna y Pfizer-BioNTech». Sin duda la vacuna del consorcio inglés-sueco, coordinada por Oxford, es la más polémica de todas. ¿Por qué? Por varios motivos pese a que en primera instancia su precio es más bajo, se puede almacenar, transportar y manipular en refrigeración normal durante al menos seis meses y, al contrario de la de Pfizer o Moderna (vacunas de ARN mensajero), está hecha a partir de una versión modificada de un adenovirus inofensivo.

También hay que tener en cuenta que algunos países suspendieron temporalmente el uso de esta vacuna en marzo después de que un pequeño número de receptores desarrollaron coágulos.

A esto hay que sumarle los juicios o más bien el juicio. AstraZeneca no ha entregado tantas dosis como ordenó la Unión Europea porque el contrato de la empresa con el Reino Unido le dio prioridad a ese país, incluso para las dosis fabricadas en la UE. La respuesta de las autoridades europeas fueron quejas y reclamaciones, que AstraZeneca respondió con comunicados en los que aseguraba que se cumplirán los plazos. Pero no. Y comenzaron las acciones legales. Recientemente abogados que representan a la Unión Europea dijeron que buscarían sanciones de AstraZeneca que podrían ascender a miles de millones de euros si la compañía farmacéutica no entrega las decenas de millones de dosis de la vacuna covid-19 que debe suministrar por contrato.

En la primera audiencia de la demanda que la UE ha presentado contra AstraZeneca, los abogados de la UE han señalado que pedirían 10 euros de compensación por dosis (cuando se habían pagado a 2 euros) por cada día que se retrase la entrega, junto con 10 millones de euros diarios por cada una de las cuatro presuntas infracciones de contrato. También exigen 90 millones de dosis para fines de junio y otros 180 millones para fines de septiembre. Las sanciones propuestas, de ser aceptadas por el juez, comenzarían el 1 de julio y rápidamente podrían aumentar a miles de millones de euros.

Uno de los portavoces de la Comisión Europea sobre temas de salud, Stefan De Keersmaecker, señaló que el objetivo era que AstraZeneca cumpliera su contrato, no extraer dinero de la empresa. Si se entregan las dosis, dijo, se levantaría la demanda. Mientras que Rafaël Jafferali, abogado de la UE, aseguró que AstraZeneca «desvió» millones de dosis de laboratorios que supuestamente producirían vacunas para la UE y envió las dosis a otros países, incluido Reino Unido, acciones que Jafferali calificó como «infracción flagrante de contrato».

AstraZeneca, por su parte, afirma que fue «completamente transparente» con la Comisión Europea y mantuvo a la comisión informada de los retrasos debido a problemas de producción. Según sus abogados la comisión ahora estaba tratando de «reescribir unilateralmente» su contrato con Astra imponiendo nuevos plazos de entrega. El litigio entre la empresa farmacéutica y uno de sus principales clientes ha dañado la reputación de ambas partes. Y, en todo este escenario, hay que sumar el Brexit y las tensiones entre Reino Unido y Europa.

Sin licencia en Estados Unidos

Y luego está Estados Unidos. Mientras la UE lleva casi medio año con la vacuna de AstraZeneca autorizada, allí la FDA (el organismo responsable), aún no ha dado el visto bueno. ¿Por qué? Primero la FDA señalaba que los ensayos no se habían completado y aunque AstraZeneca los presentó, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, emitió una declaración en la que expresaba «su preocupación de que AstraZeneca pudiera haber incluido información obsoleta de ese ensayo, que puede haber proporcionado una vista incompleta de los datos de eficacia».