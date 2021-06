Sanidad flexibilizará la vacunación de los jóvenes en vacaciones

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido hoy que no hay unanimidad entre las comunidades para permitir la vacunación de turistas o visitantes de otras regiones. “Hemos dicho que necesitamos un consenso porque no hay una decisión unánime”, ha afirmado Darias en rueda de prensa tras el pleno del Consejo Interterritorial. Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana son favorables y piden al Gobierno un protocolo unitario. La Comunidad Valenciana de hecho, para impulsar la campaña turística, ya está vacunado a los visitantes. Ha empleado unas 99.000 dosis y espera que Sanidad le compense. Por su parte, Cantabria, Canarias, País Vasco, Aragón y Navarra no están por la labor, y piden a los ciudadanos que organicen sus viajes en función de su cita para recibir el pinchazo.

La mayoría de las autonomías están vacunando al grupo etario de 40-49 años y Sanidad teme que en periodo estival los jóvenes por debajo de ese rango no acudan a recibir su vacuna porque se encuentran fuera de viaje o estén de vacaciones. Por eso, ayer la Comisión de Salud Pública aprobó, por unanimidad de todas las comunidades, flexibilizar el proceso en este colectivo. Por un lado, incluyó a los grupos etarios que faltaban en la estrategia de vacunación (30-39 años, 20-29 y 12- 19) y por otro abrió la mano a no seguir estrictamente la priorización como hasta ahora. “Teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas semanas, la situación epidemilógica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas, se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos”, informó la Comisión.

La Comunidad de Madrid está presionando para que se abra el proceso ya a todos los ciudadanos Cree que es la solución para que durante los meses estivales no decaiga el ritmo y se pueda cumplir los objetivos. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid en funciones, Enrique López, insitió ayer en que sería «adecuado» llevar a cabo esta estrategia puesto que el trasiego de ciudadanos que se va a producir en los meses estivales podría provocar un descenso del ritmo de vacunación. Enrique López pidió a Darias que deje establecer su propia estrategia a las comunidades autónomas y que «se dedique a conseguir vacunas». En ese sentido, el consejero ha apuntado que las autoridades sanitarias consultadas «entienden que es lo más adecuado» abrir la posibilidad de que se inmunicen los siguientes grupos de edad aprobados por el Ministerio de Sanidad: de 39 a 30, de 29 a 20 y de 19 a 12. «Si solo se vacuna en bandas de 10 años puede haber una disminución de personas a vacunar. Sería adecuado abrir ya la vacunación a todas las franjas de edad en este momento», ha precisado.

“Lo ideal es seguir con la priorización por edad , que de hecho, es una estrategia que ha funcionado muy bien, pero no es limitativo, los grupos se pueden solapar por cuestiones organizativas, la autopista está abierta”, contestó la Ministra de Sanidad tras el pleno del Interterritorial. Darias insistió en que el acuerdo de la Comisión de Salud Pública permitirá a las comunidades organizar mejor las citas en temporada estival.