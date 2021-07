Pasaporte Covid: guía práctica para solicitar las tres modalidades

El Certificado Verde Digital, conodido como «pasaporte Covid», está vigente a partir de hoy en toda la UE. Este facilitador de la movilidad pretende impulsar la temporada turística de forma segura entre los 27 estados miembros. Aunque de forma oficial comienza a funcionar hoy, España se adelantó unas semanas y empezó a emitirlos el 7 de julio. Bruselas ya ha anunciado que le dará otros usos y ha animado a los gobiernos a que los usen también en actividades culturales.

¿Cómo surgió la idea?

La idea de poner en marcha este instrumento fue planteada por Grecia a comienzos de año con la intención de reactivar el mercado turístico de cara a este verano, después del desplome del sector. El Certificado Verde Digital, como se denominó, fue finalmente aprobado el 20 de mayo de 2021 como un marco único.

¿Para qué sirve?

Es un documento que facilita la movilidad entre los países de la Unión Europea porque evita los test y las cuarentenas a las personas que cumplen alguno de estos tres requisitos: ha sido vacunada, se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo, o se ha recuperado del covid.

¿Es indispensable para viajar?

No es un requisito indispensable para viajar. No es un pasaporte que restrinja el derecho a la libre circulación en la UE, sino, simplemente un facilitador de los desplazamientos entre los 27.

¿Cuál es el formato?

El documento, que es gratuito, se emite en formato electrónico o en papel, es seguro y fiable, tiene validez en toda la UE y se emite en la lengua nacional de cada Estado (además de en inglés) por las autoridades competentes de cada país. La versión electrónica puede almacenarse en un móvil. Incluye un código QR con la información esencial (nombre, fecha de nacimiento, fecha de emisión e información sobre vacuna o prueba) y un sello digital que garantizará su autenticidad.

¿Cómo se valida?

A la hora de viajar a otro país de la UE, en el destino se escanea el código QR del viajero (ya sea en aeropuertos, estaciones de tren o bus y puertos) para comprobar que, o bien está vacunado, o tiene una prueba con resultado negativo, o se ha recuperado de la enfermedad. La verificación del código QR en destino se hace de forma fácil y rápida. De cumplirse alguna de las tres condiciones, la persona puede continuar con su viaje. En caso de no tener el certificado, se puede viajar, pero el proceso de admisión es más lento y los países de destino podrán aplicar medidas y controles adicionales.

¿Cómo se solicita?

Los ciudadanos que residen en España deben solicitarlo, con carácter general, en su comunidad autónoma. Adicionalmente, Sanidad emite certificados de vacunación y recuperación de la enfermedad, únicamente en formato electrónico, en la sede electrónica del Ministerio. La web del Ministerio incluye enlaces a los portales donde cada comunidad ofrece el servicio. En todas se puede solicitar de forma telemática y presencial. Pero no todas emiten certificados para las tres circunstancias contempladas. La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura todavía no ofrecen el certificado de la prueba negativa.

¿Por qué tres modelos?

Existen tres tipos de certificado, Vacunación, Recuperación y Prueba, no siendo incompatibles entre si, es decir una persona puede obtener Certificado de Recuperación si ha pasado la enfermedad y adicionalmente el de vacunación si ha sido vacunada.

Requisitos para cada uno

Cada modalidad de certificado tiene unos requisitos diferentes. Certificado de Recuperación: es necesario haber sido diagnosticado mediante una prueba PCR hace más de once días en los seis meses anteriores a la solicitud del certificado. Si el diagnóstico ha sido con prueba de antígenos o han pasado más de seis meses no es posible obtener el certificado. Certificado de Vacunación: es necesario haber recibido alguna dosis de las vacunas autorizadas por la UE y muestra si el proceso ha finalizado (pauta completa) o se encuentra en curso (pauta incompleta). Aunque podrá ser solicitado en cualquier momento, su validez comienza transcurridos 14 días desde la finalización del proceso completo de vacunación. En función del número de dosis recibidas, tipo de vacuna y de si ha pasado o no la enfermedad, el certificado reflejará que el proceso de vacunación se ha completado o se encuentra en curso. Certificado de Prueba: es necesario obtener un resultado negativo en con test de antígenos en las 48 horas anteriores a la toma de la muestr o de 72 si es PCR.