“El positivo por el que nos retienen aquí iba en otro vuelo”

La defensa de los 31 universitarios catalanes confinados en Malta por el supuesto positivo de uno de los pasajeros de su vuelo sostiene que “hay indicios” de que este corresponde realmente al de otro avión, en el que viajaba un grupo de estudiantes valencianos, también aislados. De ser así, el confinamiento de estos jóvenes fisioterapeutas, que están completamente inmunizados desde marzo por ser personal esencial, podría acabar antes de lo previsto. Además, de ser así, el Gobierno maltés estaría reteniéndonos de manera ilegal, por un error que no quieren asumir. Si el abogado no consigue demostrarlo, tendrán que permanecer confinados en el Hotel Marina Corintia hasta el próximo 11 de julio.

Su odisea comenzó hace seis días, cuando llevaban solo tres en la isla. Estaban de vacaciones para celebrar su graduación y, además de su certificado de vacunación, también presentaron una PCR negativa para poder entrar en el país. “La policía vino a nuestro hotel y nos dijo que nos tenía que trasladar al hotel covid porque había un positivo en nuestro vuelo. Sin más explicaciones ni pruebas, nos llevaron al Corintia y ni siquiera nos dieron la opción de hacernos ningún test”, explica Ania Llauradó.

Desde entonces, todos sus esfuerzos se han centrado en conseguir un abogado para que les ayude con las gestiones en la isla. “Llamamos a abogados de aquí pero ninguno quería atendernos. Finalmente nos está representando un conocido de una de las personas del grupo. Aún no sabemos nada con certeza, parece que se puede demostrar que el positivo no iba en nuestro vuelo, pero no queremos hacernos ilusiones”. Lo único que les da esperanza es que ayer «liberaron» a un grupo de cuatro chicos de Soria a los que también tenían retenidos. “Finalmente las autoridades locales comprendieron nuestra situación, dado que no estábamos sentados cerca del supuesto positivo del vuelo del 26 de junio. Han pagado nuestros gastos en el hotel donde hemos hecho la cuarentena obligada, y ya vamos camino a España”, cuenta emocionado Fernando Valdecantos.