Playas para perros 2021: Las 9 mejores playas para ir con canes

Con las vacaciones ya muy cerca son muchos los dueños de mascotas que buscan irse de viaje con sus perros a la playa. No siempre es posible porque no todas las playas admiten canes y además te pueden multar con hasta 3.000 euros.

La Ley de Costas no prohíbe que acudas a la playa con tu mascota, son las las Comunidades Autónomas las que regulan el acceso y en muchos casos podrás acceder a una playa en invierno pero no en verano. En estos casos lo habitual es que no se pueda ir de mayo a septiembre coincidiendo con el buen tiempo y los meses en los que las playas tienen más visitantes.

Estas son sólo algunas de las playas “petfriendly” que hay en los más de 8000 kilómetros de costa que tiene España.

Cataluña:

Playa de la Bassa de Arena (Tarragona): Los perros y sus dueños lo pasarán en grande en esta playa ubicada en el Delta del Ebro. Se trata de una playa sin servicios, en un entorno virgen que muchos apreciaran. Es una de las playas más valoradas por los habitantes de la zona y por los turistas que allí acuden.

Playa de Levante (Barcelona): En la ciudad Condal el Ayuntamiento ha reservado una zona de 1200 meteos cuadrados para los canes. Se trata de una buena playa para los dueños de mascotas más urbanitas.

Comunidad Valenciana:

Playa de Agua Amarga (Alicante): Es una playa muy pensada para los perros. Disponen de bebederos, sombrillas bajas y más servicios que hacen más cómoda la estancia. Allí los perros lo pasan en grande. El acceso a a playa está permitido durante todo el año.

Playa de Pinedo (Valencia): esta playa está cerca del puerto de la ciudad de Valencia. Es una zona acotada en la que se permite la estancia de los perros pero sólo en los meses de verano. Es una playa de fácil acceso al estar ubicada en la ciudad y como otras playas de Valencia su arena es fina.

Andalucía:

Playa de Torre del Mar (Málaga): Es una de las mejores playas de las costas andaluzas para ir con perros. Está disponible durante todo el año. En sus casi 4.000 metros cuadrados los perros y sus amos podrán disfrutar de todo tipo de juegos en la arena y sus aguas. La playa cuenta con servicios exclusivos para canes como el pipican o una zona de juegos.

Galicia:

Playa de Cesantes (Redondela, Pontevedra): En estas playas hay dos zonas disponibles para los perros. No hay que olvidar si se decide pasar el día en esta zona que cuando sube la marea la playa desaparece.

Asturias:

Playa del Rinconín (Gijón): Los perros y sus dueños adorarán esta playa urbana de la ciudad de Gijón. A pesar de ser una zona algo rocosa la visita a esta playa es un buena excusa para pasar el día con nuestro can.

Playa del Sablón (Castrillón): La zona destinada a los perros está en la parte más occidental de la playa de casi 3 kilómetros de largo.

Cantabria:

Arenal de Jortín (Soto de la Marina): Es una cala de arena fina donde tanto los perros como sus dueños disfrutarán de la belleza del paisaje.

Normas de las playas para perros

Estas con sólo algunas de las playas del litoral español donde ir con perros. Hay muchas más pero en todas hay que cumplir las normas de convivencia para ello hay que consultar las ordenanzas municipales.

En general lo que se pide es que los dueños recojan los excrementos de los animales, que lleven bozal los llamados perros de razas potencialmente peligrosas, llevar consigo la cartilla de vacunación.