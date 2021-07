Haz esto para no sufrir un robo en tu casa durante las vacaciones

Con la llegada del verano y las vacaciones, el número de robos en viviendas incrementa. Los ladrones aprovechan la ausencia de las familias en su domicilio para llevarse joyas y objetos de valor de las casas vacías. Solo a posteriori, al volver del merecido tiempo de descanso y ver la vivienda saqueada, es cuando nos planteamos si nuestra casa es segura.

Es cierto que las alarmas, cámaras, puertas blindadas y cerrojos son una buena opción para evitar la entrada de los cacos, pero suele conllevar una elevada inversión que no todos los bolsillos pueden afrontar. Por ello, la mejor manera de librarse del disgusto es evitar que los ladrones vean nuestra vivienda como un objetivo asequible.

La Policía Nacional ha publicado en Twitter tres consejos últiles para que los ladrones no sepan que la casa se queda vacía. El primero de ellos es no dejar la persiana bajada porque indica que en la vivienda no hay actividad. Además, si no cuenta con cerrojos o pinzas antirrobo no son una barrera real para los ‘chorizos’.

Otro de los aspectos que indican que una casa está vacía es el buzón. Si no se ha recogido el correo durante varios días, los ladrones ya tienen claro dónde pueden entrar a sus anchas. La Policía propone a los ciudadanos que pidan ayuda a alguna persona de confianza para que se encargue de recoger las cartas a menudo.

Para que la vivienda parezca habitada hay que darle luz. Sí, será más llamativa, pero eso es justo lo que los ladrones quieren evitar. En este caso, hacerse con una lámpara programable puede ahorrarnos un disgusto.

✈¡Por fin llegaron las vacaciones! 💼



Algunos trucos para que los ladrones no sepan que no hay nadie en casa:



▶ No dejes las persianas echadas



▶Deja a alguien encargado de recoger el correo de tu buzón



▶Una lámpara enchufada a un temporizador, siempre es una buena aliada pic.twitter.com/JQkCaroD6d — Policía Nacional (@policia) July 9, 2021

Señales de los ladrones para saber si una casa está vacía

Los ladrones se saben todos estos trucos, por lo que sigue existiendo la posibilidad de que entren a robar en una casa aparentemente habitada. Para asegurarse de que no hay nadie, colocan testigos en las puertas que les dicen si han abierto o no la entrada principal de la vivienda. Suelen ser hilos, trozos de plástico o alambres en zonas de la puerta que solemos pasar por alto, como las esquinas inferiores.

La Policía también alerta sobre ello y pide que antes de retirarlas se llame al 091 para que los agentes estén al tanto de la situación. Alertar de las estrategias de los cacos puede hacer que el CPN intercepte a tiempo una red de ladrones y evite una oleada de robos en todo un vecindario.

Si al llegar a tu #casa 🚪 encuentras testigos como estos 👇



No toques nada y 📞0⃣9⃣1⃣#Seguridad pic.twitter.com/mur7XyByia — Policía Nacional (@policia) March 28, 2021