Si encuentras estas marcas en la puerta de casa, llama a la policía porque puedes sufrir un robo

Hace dos días, la Policía Nacional publicó un tuit alertando de que si al llegar a casa encontrábamos algún testigo como los de las imágenes de la publicación, inmediatamente llamáramos a la policía y no tocáramos nada.

Si al llegar a tu #casa 🚪 encuentras testigos como estos 👇



No toques nada y 📞0⃣9⃣1⃣#Seguridad pic.twitter.com/mur7XyByia — Policía Nacional (@policia) March 28, 2021

Si vemos alguna de estas dos señales en nuestro hogar o en el de algún vecino, significa que los ladrones están acechando nuestra casa o alguna de nuestro entorno y quieren averiguar si hay gente viviendo en su interior.

La Policía Nacional publicó sendas imágenes en las que se pueden ver dos formas en las que los delincuentes echan el ojo a una vivienda: la fotografía de la parte superior son unas marcas de plástico que se ponen en la puerta y la de la parte inferior es una mirilla a la cual han echado vaselina o pegamento.

Pero, ¿cómo consiguen los ladrones saber, con estas técnicas, si una vivienda está habitada? La respuesta a esta cuestión la ha contestado esta mañana María Fernandez, portavoz de la Policía Nacional, en el programa ‘Espejo Público’.

“Las señales de plástico las colocan entre la puerta y el marco de la puerta y si no se cae, es que nadie ha abierto la puerta, con lo cual esa vivienda está vacía. Lo de la mirilla, se pone en la casa del vecino para impedir su visibilidad mientras los ladrones hacen su trabajo, abriendo la cerradura de un hogar”, explicó.

La agente ha afirmado que los delincuentes también utilizan hilos de pegamento que se colocan entre el marco y la puerta: “Las marcas de plástico dejan huellas y cualquiera puede verlas. El hilo de pegamento simplemente se rompe, no se cae y no deja esas marcas”.

Preguntada si las restricciones a la movilidad han aumentado este tipo de robos, la agente ha explicado que " en cualquier contexto, siempre hay personas que están en busca de viviendas vacías”: “Cuantas más viviendas haya vacías, más susceptible son de ser objeto de robo. Los ladrones hacen un estudio previo”.

Para evitar este tipo se situaciones, la agente recomienda no ponérselo fácil a los ladrones y no dejar señales que indiquen que la vivienda está deshabitada: “Las persianas no deben estar totalmente bajadas, tener alguien que nos las baje y nos las suba, que nos recoja la correspondencia, cerrar la puerta con llave, no abrir los portales a desconocidos, no fiarnos de apariencias...”.