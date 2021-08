Los pediatras alertan sobre las medidas covid en los colegios: “Es poco prudente”

Este miércoles el Consejo Interterritorial acordará las medidas anticovid para este nuevo curso escolar 2021-2022. ¿Es necesario seguir con ellas? Los expertos lo tienen claro. Los colegios deben mantener las mismas precauciones que el año pasado y piden no bajar la guardia, más cuando la variante Delta ha demostrado ser más contagiosa y los menores de 12 años van a estar sin vacunar.

El vicepresidente de la asociación española de Pediatría y Atención Primaria, Pedro Gorrotxategi, explica en ‘El programa del verano’ cómo será la situación del coronavirus en la vuelta de los niños a las aulas y las medidas que habría que llevar a cabo. El experto explica que ahora “partimos de una situación diferente a la del año pasado por dos motivos: en incidencia acumulada tenemos más del doble que el años pasado en esta misma fecha y la variante Delta, que es mucho más contagiosa”.

Gorrotxategi detalla que “lo que proponemos es tratar de mantener las mismas medidas del año pasado, que solo hubo entre un 1% y 2% de aulas cerradas”. Además, el experto añade que “la educación fue presencial en el 100% de los casos y los resultados fueron muy satisfactorios”.

Sin embargo, es posible que el Gobierno de luz verde hoy a la apertura de actividades extraescolares e incluso a compartir objetos en el aula. Unas medidas que no convencen al pediatra: “Compartir objetos es un riesgo añadido para el contagio de los niños”. Por otro lado, indica: “Nos interesa que no se contagien entre ellos, que no contagien a sus padres ni a nadie, los niños pueden contagiar a mucha población”.

El pediatra considera que “es poco prudente rebajar las medidas ahora; otra cosa es que a lo largo de la evolución del curso, si la evolución es buena y el número de contagios es muy pequeño, entonces igual sí se podrían tomar alguna relajaciones... pero ahora no nos parece adecuado”, matiza.

Consejos para una vuelta al cole segura

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ofrece una serie de consejos para reducir el riesgo de Covid-19 en las aulas este nuevo curso escolar. Las recomendaciones son:

- Vacunación: Es aconsejable en los grupos de edad en los que las vacunas están autorizadas (a partir de 12 años).

- No acudir a la escuela con síntomas: Ante cualquier síntoma similar a los que causa la infección por SARS-CoV-2, como tos o fiebre, no se debe acudir al colegio, hasta que se haya descartado por los servicios sanitarios que padezcan Covid-19.

- Grupos burbuja y medidas de higiene. Mantener las medidas de higiene cono hasta ahora. Esto incluye la distancia interpersonal de 1, 5 metros, el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla, una adecuada ventilación y los denominados “grupos burbuja”.er.

-Coordinación de sanitarios, escuela y familias. Es importante seguir manteniendo la colaboración de sanitarios, docentes, padres y alumnos establecida durante el curso anterior para que el próximo se lleve a cabo de la forma más cercana a la normalidad.

- Revisión continua de las medidas. Como la situación es cambiante, podría darse la circunstancia de que las medidas que fueron efectivas el curso pasado sean ahora insuficientes, por lo que Salud Pública deberá estar especialmente vigilante.