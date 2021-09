Los obispos ultiman una macro consulta para octubre

El próximo 9 de octubre el Papa Francisco dará el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más ambiciosos de su pontificado. Será el día en el que arrancará el primer sínodo descentralizado de la historia, con lo que busca ser una macro consulta dirigida no solo a los católicos, sino también a otros creyentes y no creyentes sobre el presente y futuro de la Iglesia. Así, tan solo unos días después, el 17 de octubre, las diócesis deberán poner en marcha este proceso que busca ser algo más que un mero sondeo. Así lo manifestó ayer el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española.

Jiménez aclaró que por parte de los pastores no se pondrán filtros ni vetos. «Nadie está excluido, todos serán escuchados», expuso ayer en un encuentro con los medios de comunicación. «Aunque nos escandalicemos –añadió–, no puede quedar fuera ninguna cuestión. No nos escandalicemos, también los de fuera nos evangelizan. No hay que ocultar nada ni tener miedo, hay que hablar con parresía y con valentía, como nos pide el Papa». Eso sí, aclaró que la consulta «no es un asamblearismo o votación popular, sino tomar el pulso de cómo uno se siente en la Iglesia y cómo uno quiere caminar con otros. No es un parlamentarismo».

En este sentido alentó a sus hermanos obispos a «no quedarnos con los de dentro y con los de siempre, sino abrir más el círculo». «¿Que habrá resistencias? Por supuesto», reconoció el prelado, que está convencido de que la Iglesia española sabrá promover una «afinación creativa» para llegar a los más alejados. Tras un proceso de síntesis nacional y continental, las conclusiones de esta consulta se llevarán a Roma en otoño de 2023, fecha escogida para la celebración de este Sínodo de la Sinodalidad. «El Papa nos quiere remover», subrayó.