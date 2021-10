“Más Hachís”: así llama VOX al partido de Errejón por su iniciativa sobre en cannabis

Con el marco del Ministerio de Sanidad como garante de la salud pública y desde una perspectiva exclusivamente «sanitaria». Solo bajo estas premisas está dispuesto el Gobierno a abordar el debate sobre la regulación del cannabis propuesto por Mas País y que esta tarde se ha debatido en el Congreso. PSOE, PP y VOX han avanzado su rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más País para regular el uso medicinal, la compra y venta de cannabis, así como su autoconsumo o el cultivo profesional. La iniciativa, similar a otras presentadas por ERC y Unidas Podemos y que será votada el jueves tras la finalización del Pleno, aunque PSOE, PP y VOX avanzaron su rechazo. La proposición de ley con la que quiere dar al cannabis un marco regulatorio el partido que lidera Íñigo Errejón tiene como objetivo ir «acorde a la realidad social» y contempla tanto su cultivo como la comercialización y el consumo no solo con fines terapéuticos, sino también lúdicos, el principal punto en el que discrepa el PSOE. Errejón sin embargo ha asegurado que la regulación no incentiva el consumo. «El consumo es un hecho y seguirá ocurriendo aunque esté prohibido por la ley», dijo el líder de Más País. «Si no regulamos el uso del cannabis estamos tomando la decisión de regalarle el control a las mafias. La alternativa es usar el Congreso para regularlo y para hacer una ley acorde con lo que ya es normal en nuestra sociedad». Además, destacaron que uno de sus principales objetivos aflorar para las arcas públicas los beneficios económicos que reporta el cannabis vía impuestos. Sin embargo, el diputado socialista Daniel Viondi mostró su rotundo rechazo a su tramitación.

«No vamos a regular el cannabis tal y como usted lo plantea. Todo aquello que priva la libertad a una persona y a su autonomía personal no lo consideramos libertad», zanjó, recordando que el cannabis es «una droga» con muchas consecuencias mentales, sobre todo para los jóvenes. El la misma línea se mostraron los populares y VOX, uno de los más duros contra la propuesta.

Además de asegurar que en estados como el de California, donde es legal, su consumo ha incrementado el mercado negro del cannabis (algo que Errejón negaba con la cabeza), recordaron que es la droga legal con mayor prevalencia entre los jóvenes y la segunda causa de ingreso hospitalario por detrás de la cocaína. «La propuesta perjudica a España y sobre todo a los jóvenes», dijo Juan Luis Stiegmann, que bautizó al partido de Errejón como «Más Hachís», lo que desató las risas de la bancada verde. Al margen de que la iniciativa se abordará en una subcomisión ya creada para tratar el uso medicinal del cannabis, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPND), Joan Ramón Villalbí, advirtió de su preocupación por «la detección de una cierta banalización de los riesgos asociados al cannabis».

«Estamos bastante preocupados por la detección de una cierta banalización de los riesgos asociados al cannabis, que contribuye seguramente a favorecer su consumo», advirtió duramente Villalbí, al tiempo que recordó que, según los datos que se manejan desde el Plan Nacional Sobre Drogas, «más o menos un 10 por ciento de la población española lo ha consumido en el último año y un 3 por ciento diariamente y son cifras relativamente altas en el contexto internacional», alertó el experto.