Carmen González Enguita, nueva presidenta de la Asociación Española de Urología

La uróloga Carmen González Enguita, jefa del Servicio de Urología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, ha sido designada por votación de los miembros de la AEU para presidir la Asociación Española de Urología (AEU) durante los próximos cuatro años, en sustitución del Dr. José Luis Álvarez-Ossorio, una vez culminado su mandato, según informa IM Médico.

La elección se produjo este viernes en el marco del LXXXVIII Congreso Nacional, celebrado en Cadiz, en la que se procedió, además, a la renovación de otros tres miembros de la Junta Directiva: la vicepresidencia, ocupada, a partir de ahora, por el Dr. Alberto Budía, en sustitución del Dr. Luis Prieto Chaparro; la tesorería, de la que se encargará la Dra. Coral Manso, relevando al Dr. Fernando Vázquez; y la dirección de actividades científicas, a cargo del Dr. Juan Gómez Rivas, que reemplaza al Dr. Mario Álvarez Maestro.

La Dra. González Enguita fue la primera mujer residente que hizo la especialidad de Urología en el Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, su ciudad natal, y ahora se ha convertido en la primera mujer en presidir la AEU, Asociación constituida en 1911.

Entre la gran variedad que aporta la especialidad de Urología entre la parte médica y quirúrgica, la Dra. González Enguita se ha desenvuelto en distintas áreas, desde la urología oncológica, la litiasis, el trasplante renal, hasta la urología funcional tanto en hombres como en mujeres, y que es en lo que, actualmente, está más centrada.

Su candidatura a la presidencia, como ha difundido en redes sociales, "nace de la vocación y el compromiso profundo con las personas", expresando su ilusión y compromiso", al tiempo que agradecía, a través de la misma vía" el cariño, la cercanía, la complicidad, la ayuda de todos y todas urólogos y urólogas. Sé que estamos haciendo historia".

Asimismo, como reconocía en una reciente entrevista con 'IM Médico', "la Urología me ha dado mucho a lo largo de toda mi vida, me ha hecho muy feliz. De alguna manera, siento la necesidad de compartir con la AEU todo lo que esta especialidad me ha aportado a mí y completar ese círculo con un sentido de legado".

Tras la renovación de la Junta Directiva de la AEU, con la entrada de cuatro nuevos miembros, esta queda constituida por: presidenta, Dra. Carmen González Enguita; vicepresidente, Dr. Alberto Budía; secretaria general, Dra. María Fernanda Lorenzo; tesorera, Dra. Coral Manso; director de actividades científicas, Dr. Juan Gómez Rivas; y vocal de actas, Dr. Tomás Fernández Aparicio.

La Dra. González Enguita y su equipo inician así una nueva etapa dentro de la Asociación Española de Urología, celebrando su primer aniversario, precisamente, en Madrid, ciudad que acogerá el próximo LXXXIX Congreso Nacional entre los días 10 y 13 de junio de 2026.