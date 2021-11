Obama urge a los países a reducir las emisiones

El expresidente estadounidense Barack Obama ha criticado en la cumbre del clima a los mandatarios de China y Rusia, dos de los mayores emisores de carbono, por no acudir a la cita, ya que eso revela la «peligrosa falta de urgencia» en sus planes para actuar contra el cambio climático.

En una de las intervenciones más esperadas de la COP26, Obama, que ha acudido a Glasgow a título de «ciudadano y padre de dos hijas», ha asegurado que «vivimos en un momento difícil para la cooperación internacional» por tensiones geopolíticas «causadas en parte por la pandemia, y en parte por el ascenso de los nacionalismos y de los impulsos tribales».

En este sentido, ha hecho también autocrítica recordando cómo la retirada del presidente Trump del Acuerdo de París significó «un parón a los esfuerzos para reducir las emisiones». No obstante, ha advertido de que no hay tiempo que perder, por lo que pide a EE UU y Europa asumir el liderazgo «sin dejar a otros países en la cuneta».

«Ha habido buenas noticias aquí en Glasgow, con los acuerdos del metano y contra la deforestación, pero aún estamos muy lejos de conseguir lo que hace falta y hay países a los que se puede pedir más ambición (...) Lograr un aumento máximo de las temperaturas de 1,5 grados va a requerir mucho trabajo. Lograr que la gente trabaje junta a escala global requiere tiempo, pero tiempo es lo que no tenemos, y sólo presionando más y más es como vamos a lograr las victorias parciales que nos hacen falta», ha matizado.

El ex presidente también ha lanzado un mensaje a los jóvenes, asegurando que entendía su «enfado y frustración». «Seguid presionando, porque eso es lo que hay que hacer ante un reto como este. No estamos ante un sprint sino ante una maratón», ha subrayado.

La cumbre se adentra en la recta final y no hay demasiado optimismo de alcanzar un gran acuerdo, ya que el primer borrador del texto de conclusiones, al que tuvo acceso Greenpeace, no menciona en absoluto los combustibles fósiles, a pesar del consenso de los expertos sobre la necesidad de acabar con el carbón, el petróleo y el gas de forma inmediata para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a los 1,5 C para finales de este siglo.

Gracias al bloqueo por parte de los países con intereses en los combustibles fósiles, la primera versión del texto oficial, publicada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no reconoce que los combustibles fósiles sean los causantes de la crisis climática, ni se compromete a adoptar medidas tangibles para acabar con la dependencia mundial del carbón, el petróleo y el gas. El texto sólo tiene 850 palabras.

Los activistas están muy preocupados porque, normalmente, el primer borrador de un texto de la COP es relativamente ambicioso, y se va debilitando a lo largo de la segunda semana, a medida que los países van introduciendo salvedades. Que el primer borrador sea tan débil no augura nada bueno.