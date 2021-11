¿Por qué tener la voz grave nos hace más atractivos?

Al igual que ocurre con la personalidad de un sujeto, no existen dos voces exactamente iguales. Ese sonido producido por el ser humano cuando el aire es expulsado a través de la laringe, que hace que vibren las cuerdas vocales, es una de las primeras cartas de presentación que tenemos cuando se conoce a alguien. Según los resultados obtenidos por Phil McAleer y sus compañeros de la Universidad de Glasgow, son 390 milisegundos de voz los que necesita el ser humano para hacerse una idea de la personalidad de su interlocutor, el tono de voz es capaz de transmitir emociones, estados de ánimo e incluso algunos de los rasgos más importantes de nuestra personalidad.

La investigación sobre los vínculos entre los rasgos de personalidad de las personas y sus voces, realizado por Julia Stern en la Universidad de Gotinga (Alemania), ha centrado su análisis, principalmente, en los juicios de personalidad de otras personas sobre una persona objetivo en función de las características vocales de la persona objetivo, en particular, el tono de voz. Sin embargo, no queda claro si las diferencias individuales en las voces están relacionadas con las diferencias individuales reales en los rasgos de personalidad y, por lo tanto, si las características vocales son señales válidas de la personalidad. El objeto de estudio era investigar cómo los rasgos de personalidad del modelo de cinco factores de personalidad, sociosexualidad y dominancia se relacionan con la frecuencia fundamental medida (tono de voz) y las frecuencias de los formantes (posición del formante). Para este propósito, se realizó un análisis de los datos de 2.217 participantes. Los resultados sugieren relaciones negativas sustanciales entre el tono de la voz y la sociosexualidad tanto en hombres como mujeres. Por lo tanto, la personalidad podría expresarse, al menos en parte, en el tono de voz de las personas. Una de las conclusiones más importantes del estudio es que las personas que tienen una entonación más grave, y pueden hacer más cambios de tono, son más persuasivas para los demás, además de más dominantes, extrovertidas y atractivas.

¿Qué es el paralenguaje?

El paralenguaje es un conjunto de elementos no verbales de la voz, es decir, es la forma en la que se expresan las palabras. Es uno de los elementos indisociables de la comunicación no verbal, junto con la kinésica, la proxémica y la cronémica. Está compuesto por las cualidades y los modificadores de la voz (acentos, volumen, entonación, velocidad y ritmo, entre otros), los sonidos fisiológicos y emocionales (risa, llanto…), las interjecciones y onomatopeyas, además de las pausas y silencios. A diferencia de la kinésica, no podemos percibir el paralenguaje de forma visual, ya que se expresa a través de los distintos tipos de sonido y entonaciones. Este tipo de lenguaje nos ayuda a entender mejor el contexto comunicativo, apoya a la comunicación verbal, la precisa y suple sus defectos.