Moderna supera el 95% de eficacia contra la covid grave 5 meses después de la segunda dosis

La vacuna de Moderna muestra una eficacia del 87% contra la infección por covid, del 96 % contra la hospitalización y del 98 % contra la muerte a causa de la infección hasta cinco meses después de la segunda dosis. Así lo muestra una investigación de Kaiser Permanente en el sur de California, publicada en la revista ‘The Lancet Regional Health - Americas’.

“Esta investigación proporciona pruebas tranquilizadoras de la gran eficacia de la vacuna de Moderna en la prevención de la infección, la hospitalización y la muerte por COVID-19. Uno de los aspectos importantes de este estudio fue que incluyó a más de 700.000 adultos de diversas razas y etnias y que tenían una amplia gama de condiciones subyacentes, incluyendo enfermedades crónicas, condiciones de inmunocompromiso y condiciones autoinmunes”, explica la doctora Katia Bruxvoort, una de las responsables de la investigación.

Este estudio evaluó la eficacia durante cinco meses de la vacuna como parte de un estudio observacional de cinco años dentro de Kaiser Permanente, una organización de atención sanitaria integrada con 4,7 millones de miembros en el sur de California.

El estudio incluyó a 352.878 receptores de 2 dosis de la vacuna emparejados con 352.878 individuos no vacunados por edad, sexo, raza y etnia. Los individuos vacunados recibieron 2 dosis de la vacuna de Moderna desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Los individuos de ambos grupos fueron seguidos hasta el 30 de junio de 2021.

De marzo a junio de 2021, se secuenciaron con éxito 5.619 muestras positivas al SARS-CoV-2. Las variantes más prevalentes fueron alfa (42 por ciento), épsilon (18 por ciento), delta (12 por ciento) y gamma (9 por ciento), y delta aumentó al 54 por ciento de las variantes en junio de 2021.

La amenaza de ómicron

Menos esperanzadoras son las declaraciones del consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, frente a la nueva amenaza que supone la variante ómicron. Bancel cree que las actuales vacunas contra la COVID-19 serán “mucho menos eficaces” contra ómicron que las anteriores cepas de coronavirus. Además, calcula que aun se tardarán meses hasta que se puedan fabricar en grandes cantidades vacunas que sean específicas para esta nueva variante, detectada en los últimos días.

En declaraciones a “Financial Times”, el consejero delegado ha comentado que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones junto con su rápida propagación será necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022.

“Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante Delta -ha dicho-. Y creo que va a ser un descenso importante. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen: “Esto no va a ser bueno”.