¿Por qué los padres tienen un hijo favorito?

En el seno de muchas familias existe la eterna duda sobre si hay un hijo favorito para los padres en las casas donde los herederos son más de uno. En ese aspecto aquellos que son hijos únicos no deben plantearse nunca esta pregunta, algo que ocurre de forma habitual en muchos hogares y que en ocasiones, incluso, conlleva serios problemas.

Con el nacimiento de un nuevo miembro en una familia surgen muchas preguntas y afirmaciones curiosas como por ejemplo a quién se parece más el recién nacido. Así, este nuevo ser humano empieza sus primeros días en la Tierra siendo el centro de atención y todo gira alrededor de él, algo que se suele alargar varios meses si no nace un nuevo integrante.

La ciencia trata de indagar y resolver todos aquellos asuntos que envuelven la vida desde el inicio de los tiempos. Para ello, las investigaciones se vuelven fundamentales y algunas son capaces de arrojar luz en ámbitos que parecen imposibles de resolver como el caso de los hijos favoritos en una familia.

Para resolver este último enigma la ciencia ha desarrollado distintas investigaciones y ha tratado de responder a la pregunta que en muchas ocasiones supone un gran tabú en el seno familiar. Así, gracias a muchos estudios en este campo se ha podido resolver la gran duda acerca de sí los padres tienen un hijo favorito.

Hijo favorito

La paternidad encierra muchos compromisos y problemas relacionados con el cuidado y educación de los hijos. Entre todos estos la predilección por uno de los herederos forma parte de esta etapa que acompaña durante toda la vida y, aunque muchos renieguen, la ciencia ha conseguido demostrar que muchos progenitores cuentan con uno o más hijos favoritos por encima del resto.

En unas declaraciones al medio BBC la profesora de psiquiatría y pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, Jessica Griffin, confirma esta teoría: “No todos los padres tienen un hijo favorito, pero muchos sí”. Según la especialista son las madres, tras los recientes estudios, las que muestran un especial favoritismo hacia aquellos hijos que tienen valores similares a los suyos.

Así las cosas, aquellos hijos que se involucran más en la familia y se parecen a sus madres especialmente suelen ser los mejor vistos por sus progenitoras femeninas, según las investigaciones. En este sentido, además, otros estudios han conseguido confirmar que el 74% de las madres y el 70% de los padres británicos tienen un trato preferencial con alguno de sus hijos.

Aunque esto no suele ser confirmado por los progenitores de forma abierta la investigación sugiere que el orden de nacimiento podría ser clave en este sentido. En una encuesta anónima relacionada a este último estudio los padres admitieron tener un hijo favorito donde el menor, con un 62% de los votos, arrasaba.

Además, el 43% de aquellos padres que contaban con tres o más hijos seleccionaban también el menor mientras solamente el 19% se decidía por el primero. Para explicar estos datos el mismo medio mencionado anteriormente recoge las declaraciones de Vijayeti Sinh, psicóloga del hospital Mount Sinai, donde expone que la predilección por el menor se debe a las habilidades sociales y emocionales asociadas con el orden de nacimiento.

Según la especialista a medida que los padres cuentan con mayor experiencia criando niños tienen una idea mayor de que atributos son más importantes. Sinh expone que “los padres tienden a favorecer a un niño que se parece más a ellos” porque les supone una especie de victoria en la crianza.

Cabe destacar, por último, que un hijo favorito no siempre ira en detenimiento de los demás. Aun así, las dos especialistas destacan que sí el trato preferencial no es muy exagerado esta predilección no debe tener consecuencias negativas para el resto de hermanos.

Para Griffin hay que saber diferenciar en el hogar esto debido a que “lo importante es recordar que tener un hijo favorito no significa que ames menos a tus otros hijos”. Esto puede ayudar en gran medida a muchas familias donde la comunicación será primordial ara evitar desavenencias entre los miembros y disfrutar un un mejor futuro.