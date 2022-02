Así es la bonita historia de Charlotte y Chuck, los jubilados más tatuados del mundo

Charlotte Guttemberg quedó devastada tras la muerte de su marido. El shock del diagnóstico, las infinitas visitas a los médicos, el padecimiento de su esposo, la desesperación de una enfermedad que no remitía, las noches junto a la cama del hospital, y por último el inevitable fallecimiento... todo eso había sido demasiado. Por aquel entonces Charlotte tenía 56 años y ya se había jurado permanecer soltera durante el resto de sus días: “Ver morir a alguien como lo hizo mi esposo fue demasiado doloroso, y decidí que el amor ya no era para mí”, se lamentaba.

Sin embargo, Charlotte sacó fuerzas de flaqueza y decidió reinventarse a sí misma. El tatuaje era una pasión que había dejado aparcada durante su matrimonio, porque a su marido no le parecían artísticos o estéticos... y una vida con él lo compensaba. Charlotte explicó que “pasaron algunos años antes de que me armara de valor para hacer algo por mí misma, y eso fue hacerme mi primer tatuaje”.

Charlotte Guttenberg es la jubilada con más tatuajes del mundo | Fuente: Facebook/ 'Bad Manners Tattoo' FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nunca es tarde para empezar

Así fue como la viuda -que en aquel momento tenía 68 años- se decidió por aventurarse al salón de tatuajes más cercano y pedirle al tatuador que le dibujase el diseño que había elegido, que era una pequeña mariposa de color rosa. Sin embargo, la vida siempre nos depara alguna sorpresa. Y allí conoció a otro de los clientes del local, que parecía estar más curtido en la materia... porque ya tenía unos cuantos tatuajes.

Aquel cliente fue muy atento con ella y se preocupó por darle conversación para distraerla del dolor: “Me habló durante dos horas, pero en realidad no escuchaba lo que decía, solo miraba sus labios suaves y sus hermosos ojos verdes”, recordaba Charlotte con cariño. De esta forma, cuando salió del local, ya se había “enganchado”; y no solo a los tatuajes, sino también a aquel hombre. Su nombre era Chuck Helmke y -al igual que Charlotte- también había enviudado unos años antes.

Charlotte Guttenberg y Chuck Helmke son los jubilados con más tatuajes del mundo | Fuente: Facebook/ 'Bad Manners Tattoo' FOTO: La Razón (Custom Credit)

Se habían llevado tan bien desde el primer momento, que decidieron intercambiarse los números. Sin embargo, Charlotte intentó cumplir con la promesa que se había hecho a sí misma unos años antes, y le dijo que ya estaba saliendo con alguien (aunque no era verdad). “Tan pronto como llegué a casa, me estaba arrepintiendo. Me dije: ¡Eres tonta! Ese tipo fue fantástico...”, rememoraba Charlotte.

Durante las semanas siguientes Charlotte pensó mucho en Chuck, pero su promesa de seguir soltera para siempre no era el único impedimento para acercarse a él. Su madre odiaba la idea de que su hija se adentrase de nuevo en una relación. Sin embargo -y a pesar de todo- ella lo intentó. Pero su madre siempre encontraba la forma de interponerse: “Seguía intentando organizarlo todo para encontrarme con Chuck, pero mi madre siempre encontraba alguna manera de entrometerse”, explicaba.

Aquella relación parecía cada vez más improbable. Porque el tiempo pasaba y todavía no habían tenido la oportunidad de tener -ni siquiera- una primera cita. Por ese motivo, Charlotte entendió que tenía que hacer algo que Chuck conservase su interés. “Sabía que tenía que encontrar una manera de compensarlo, así que le hice una cesta llena de galletas y dulces, y se la entregue a nuestra tatuadora, Lisa”. Lisa, por su parte, prometió entregarle el regalo a Chuck; pero el tiempo pasaba y él no daba señales de vida.

Charlotte Guttenberg y Chuck Helmke son los jubilados con más tatuajes del mundo | Fuente: Facebook/ 'Bad Manners Tattoo' FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por aquel entonces, Charlotte ya se había resignado a aceptar la triste realidad: aquello era una relación imposible. Pero Charlotte se equivocaba. Lisa se había olvidado completamente de entregar la cesta, así que llamó para disculparse y le dijo que buscaría a Chuck y que se la daría lo más pronto posible.

“Chuck me llamó de inmediato y yo estaba completamente encantada de escuchar su voz” (...) “Quedamos en encontrarnos en un parque para tomar un capuchino. Pero él me quitó el café de las manos y simplemente me abalanzó y me dio un beso de Hollywood. Eso fue todo: lo seguí a casa. ¡Es un gran besador! Hemos estado juntos desde entonces. Además, tan pronto como mi madre conoció a Chuck, también se enamoró de él”.

Charlotte Guttenberg y Chuck Helmke son los jubilados con más tatuajes del mundo | Fuente: Facebook/ 'Bad Manners Tattoo' FOTO: La Razón (Custom Credit)

Récord Guiness

Charlotte Guttemberg (72 años) y Chuck Helmke (81 años), tienen muchas cosas en común: ambos son viudos, ambos son incapaces de vivir el uno sin el otro, y -sobre todo- ambos son unos obsesos del tatuaje. Una obsesión que se ha venido retroalimentando -además- durante los 11 años que han pasado juntos.

Cada vez que tienen un poco de tiempo libre, lo dedican a buscar nuevos diseños para trasladarlos a su piel. Y cuando no están haciendo esto, están en el salón de tatuajes sometiéndose a largas sesiones de tinta... ya sea para hacerse uno nuevo o para que repasen los colores de los antiguos.

Además, siempre siguen la misma rutina: se despiertan pronto, se van a desayunar a su restaurante favorito y se van juntos a la tienda de tatuajes. Eso sí, nunca se tatúan los dos a la vez. Uno de ellos tiene que tener las manos libres para buscar café y para coger la mano del otro.

Charlotte Guttenberg y Chuck Helmke son los jubilados con más tatuajes del mundo | Fuente: Facebook/ 'Bad Manners Tattoo' FOTO: La Razón (Custom Credit)

En total, cada uno de ellos ha pasado unas 1.000 horas en la silla de algún tatuador y se han dejado -aproximadamente- 120.000 euros en tatuajes. Esta inusual entrega por su pasión les ha permitido hacerse con el ‘Récord Guiness de los jubilados con más piel tatuada del mundo’. Y es que, la única parte de sus cuerpos que no tiene tinta son sus caras (a ninguno de ellos le gusta cómo quedan los tatuajes faciales).

“Nos miramos y pensamos: ‘Estos son los tatuajes más hermosos del mundo’”, explica Charlotte. “Es divertido ser conocido como el jubilado más tatuado. Además, ambos compartimos la fama de la misma forma que compartimos el dolor cuando nos tatuamos. Así aumenta el amor que sentimos el uno por el otro”.

Cuando a Charlotte le preguntan si le importaría perder su corona, ella lo tiene claro: “Sería feliz, porque eso significaría que hay una dama por ahí, mayor que yo y con más tatuajes que yo: ¡bendita sea si lo hace!”.