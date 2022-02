Clamor sindical contra la «desidia» de Educación

Representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se concentraron en la mañana de ayer frente al Ministerio de Educación bajo el lema «¡Ni una plaza menos!» para denunciar el adelanto de las convocatorias de las oposiciones del sector educativo por parte de las comunidades autónomas que, según los sindicatos, se ha hecho para evitar cumplir el acuerdo de reducción de la temporalidad suscrito por el Gobierno y aprobado como ley el pasado diciembre.

Los líderes sindicales señalaron que el «titubeo» del Ministerio de Educación ha alentado a las comunidades a «saltarse a la torera el plan de estabilidad» al publicar las convocatorias a las oposiciones «inusualmente» pronto para adelantarse de este modo a la modificación del decreto que regula el ingreso a la profesión docente y que los sindicatos consideran «desfasado».

Desde el Ministerio, al frente del cual se encuentra la socialista Pilar Alegría, aseguraron a Efe que las comunidades «tienen plenas competencias y la legitimidad y amparo jurídico para poner en marcha las oposiciones que en estos momentos están convocando». Sin embargo, desde los sindicatos han mostrado su preocupación porque se perpetúe la temporalidad en la educación durante este año, donde la tasa se mantendrá en el 25,7 % en lugar de 20,8 % previsto.

125.000 plazas nuevas

Centenares de personas acudieron a la concentración portando carteles en los que se podían leer mensajes como «Por la dignificación de la labor docente». CCOO, UGT y CSIF consideran que el incumplimiento del acuerdo excluirá la convocatoria de 24.802 plazas de estabilización para 2022 y dificultará en gran medida alcanzar las 125.000 nuevas plazas necesarias para 2024.

La secretaria del Sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, apuntó que «la poca firmeza del Ministerio de Educación al asegurar que la normativa está y va a estar a tiempo, ha servido de excusa perfecta a las comunidades autónomas para no querer solventar el problema este año».

Por su parte, el presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, afirmó que «la temporalidad no se va a reducir este año y, en caso de que esto ocurra, estudiarían si es un fraude de ley» aplicar una convocatoria que contravendrá la norma de 2023. «Exigimos respeto y consideración para las personas que aspiran a participar del proceso selectivo e incorporarse a la profesión docente en los centros públicos. Son muchas, pero todas ellas, sean ya interinas o no, no se merecen el trato que las administraciones educativas les están dispensando», dijeron durante la lectura del manifiesto. «Es muy difícil que, dilapidando la convocatoria de estabilización de este año como van a hacer la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, podamos llegar al 8 % de tasa temporalidad en 2024», criticó el secretario de Enseñanza de CCOO, Paco García.