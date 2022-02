El Papa viaja a Malta: regreso a la isla donde naufragó San Pablo

Ya se ha hecho público que Francisco viajará a la República de Malta los días 2 y 3 de abril. Durante su breve estancia en el archipiélago visitará las ciudades de La Valletta, Rabat , Floriana y la isla de Gozo .No es una sorpresa absoluta puesto que este viaje estaba previsto que se realizase el 31 de mayo del 2020 y fue suspendido a causa de la pandemia.

Será la tercera vez que Malta recibirá al Pontífice romano puesto que Juan Pablo II lo hizo en dos ocasiones el 1990 y el 2001 mientras que su sucesor Benedicto XVI viajó a este país en el 2010. Nada extraño si se tiene en cuenta que en Malta el catolicismo es la religión dominante desde hace siglos . Como es sabido San Pablo naufragó en la isla mientras era conducido con otros prisioneros a Roma para ser juzgado y desarrolló una intensa labor evangelizadora cuyos frutos han permanecido durante siglos.

Líbano, asunto pendiente

La agenda viajera de Bergoglio prevé otros desplazamientos durante los próximos doce meses. Se considera seguro que visitará el Líbano una nación a la que la Santa Sede ha ofrecido su patronazgo desde que alcanzó la independencia. Desde hace algún tiempo el Papa ha manifestado su voluntad de viajar a Beirut especialmente desde que esta ciudad sufrió la horrible explosión en su puerto que provocó muertes y centenares de heridos.

En su reciente encuentro con el Cuerpo Diplomático el responsable vaticano de la Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher, que visitó el país medio oriental el 31 de enero y el 4 de febrero, afirmó que el Papa visitaría el país de los cedros después de las elecciones previstas a mitad del mes de mayo.

Pero la agenda viajera del Papa tiene previstos otros desplazamientos en el año apenas iniciado. Sudán del Sur, Hungría y Canadá figuran entre los destinos posibles aún sin confirmar por no hablar de otros desplazamientos como Papúa – Nueva Guinea y Timor oriental por ahora menos probables.

¿Y Santiago de Compostela?

¿Y España? No me atrevería descartar que el Santo Padre pudiera acudir a Santiago de Compostela para estar presente en la concentración de jóvenes europeos que tendrá lugar a principios de agosto. Como ha dicho a sus numerosos interlocutores españoles no lo descarta pero la decisión no está aún tomada. Si al final la descartara la motivación sería, como ha dicho en repetidas ocasiones, porque su prioridad son las periferias geográficas y espirituales del mundo.