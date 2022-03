Adiós a las mascarillas a bordo de los cruceros en Estados Unidos

Los «gigantes» del sector de los cruceros – Royal Caribbean Norwegian Cruise y Carnival Cruise Line– han anunciado que, a partir de hoy, sus clientes vacunados no estarán obligados a llevar mascarilla durante ningún momento de su estancia en el barco, aunque si se les seguirá pidiendo que mantengan la distancia de seguridad. De hecho, solo tendrán que llevarla en el acceso al barco, dado que las terminales son centros de trasporte federales donde su uso sigue siendo obligatorio.

El pasado 15 de enero expiró la Orden de Navegación Condicional de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos– CDC, por sus siglas en inglés – un marco de procedimientos de seguridad obligatorios para los buques extranjeros en aguas estadounidenses que estaba vigente desde el 16 de julio de 2020.

Así, los cruceros operan ahora bajo unas nuevas directrices voluntarias, mucho más laxas, emitidas por estos organismos. Estas incluyen desde políticas para evaluar a los miembros de la tripulación hasta reglas relacionadas con el uso de mascarillas y el distanciamiento. Esta decisión, que supone la mayor muestra de vuelta a la normalidad para el sector, se basa también en que la mayoría de estas compañías funciona con tripulaciones vacunadas en un 95%, con todas las dosis recomendadas para su grupo de edad y condición. Esto, sumado a un mínimo del 95% de pasajeros vacunados, es lo que pide la nueva normativa para poder «liberar» a los usuarios de la mascarilla.

Actualmente, los CDC publican actualizaciones periódicas sobre el estado de los casos en cruceros utilizando un sistema codificado por colores. Los barcos que están sombreados en verde no tienen ningún caso notificado, mientras que los que están en rojo están bajo investigación de los CDC. Las líneas de cruceros que no forman parte del programa voluntario aparecen en gris. Los datos a 1 de marzo mostraban que 70 de los 113 barcos que navegaban en EE. UU no estaban en color verde, lo que indica la posibilidad de casos durante la última semana.

En España, la legislación aún no ha cambiado, y es difícil que se flexibilice el uso de mascarillas en el corto plazo. Pese a la mala imagen que rodea al sector, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) asegura que los positivos de COVID-19 detectados en cruceros representan menos de un 1% de los pasajeros de nuestro país que finalmente llegan a viajar en un buque de este tipo.