Así es “el avión del fin del mundo”: la aeronave diseñada para sobrevivir a un ataque nuclear

Si alguna vez hubiera una guerra nuclear y todas las comunicaciones terrestres militares de Estados Unidos fueran destruidas, este avión de 223 millones de dólares se convertiría en el centro de operaciones y control para los oficiales más importantes de las fuerzas armadas de los EE. UU.. El Boing 747 E-4B, conocido como la “Guardia Nocturna”, el “avión del juicio final” o el “Pentágono volador”, es básicamente una sala de guerra voladora diseñada para resistir una explosión nuclear. “Me gusta pensar en el E-4B como una especie de Pentágono volador, aunque es potencialmente más seguro. Si lo estás viendo en su capacidad máxima, lo que con suerte nunca hacemos, sí, estás viendo un escenario apocalíptico, por lo que se lo conoce cariñosamente como el avión del fin del mundo”, confesaba Ryan Pickrell, corresponsal del Pentágono.

Cuatro aeronaves E-4B componen el Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas. Y la Fuerza Aérea de EE. UU. es responsable de la operación de las cuatro desde la Base de la Fuerza Aérea Offutt, cerca de Omaha, Nebraska. Estos Boeing 747 reacondicionados se diseñaron originalmente en 1973, cuando se pensó que los aviones de la serie E-4 eran la mejor forma para que un presidente, durante la Guerra Fría, pudiera sobrevivir a una explosión nuclear. Y, desde sus inicios, uno de los “aviones del fin del mundo” ha estado en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El avión

El avión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, conocido como el "avión del fin del mundo" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Y aunque la mayoría de las capacidades del E-4B están clasificadas, sabemos algunas cosas. El avión tiene tres cubiertas y puede albergar una tripulación de hasta 112 personas. Además, con sus cuatro grandes motores , el E-4B puede volar durante 12 horas seguidas sin repostar, aunque gracias al reabastecimiento de combustible aéreo teóricamente podría volar durante varios días. Cuesta alrededor de 160.000 dólares por hora volar el E-4B, lo que lo convierte en el avión más caro que opera la Fuerza Aérea estadounidense. Está construido para sobrevivir a una explosión nuclear. Y, para evitar la radiación, las ventanas tienen una malla de alambre, similar a las ventanas de los microondas. Además el equipo y el cableado a bordo están endurecidos para sobrevivir a un pulso electromagnético. Asimismo, la aeronave cuenta con protección térmica y nuclear y varias contramedidas antincendios.

A bordo del avión, el espacio se divide para optimizar la coordinación militar en tiempos de guerra. En la parte delantera del avión, los cuartos ejecutivos albergan a los altos cargos militares. Y la habitación situada en el piso superior, cuenta con 18 literas disponibles para el uso de la tripulación de la Fuerza Aérea. Trabajan en turnos de 24 horas, los siete días y, por lo tanto, duermen a bordo. Debajo está la sala de conferencias, donde los altos cargos, el presidente y el secretario de defensa pueden dar las órdenes. La sala de información es donde los funcionarios pueden informar a la prensa itinerante o al personal de combate sobre la estrategia y los esfuerzos de coordinación.

El centro del avión, es el lugar elegido por los oficiales de todas las ramas de las fuerzas armadas para elaborar una estrategia en caso de crisis. Esta base se conoce como la “sala del personal de batalla”.

Por último, toda la comunicación con el exterior ocurre en la parte trasera de la aeronave desde la sala de control técnico y de comunicación. Desde aquí, los operadores pueden comunicarse con prácticamente cualquier persona en el mundo, en cualquier situación. Gracias a una “burbuja”, situada encima del E-4B, donde se encuentra toda la tecnología de comunicación. Se llama “cúpula de rayos” y se estima que consta de 67 antenas parabólicas. “El E-4B tiene más capacidades de comunicación que el Air Force One. Incluso hay una “cola” de 8 kilómetros de largo que se puede extender detrás del avión para permitir la comunicación con los submarinos que están bajo el agua”, explicaba Pickrell, a lo que añadió: “Pero incluso con toda la tecnología de comunicación sofisticada, te sorprendería lo anticuado que es el resto de la tecnología a bordo. No hay digital, y no hay pantallas táctiles. Todo es analógico. Y eso es a propósito”.

“La naturaleza utilitaria del avión del fin del mundo es completamente intencional para mantener el enfoque en el trabajo en cuestión: prepararse para lo peor. Pero con suerte nunca tendremos que ver el avión del fin del mundo en su máxima capacidad. Durante tiempos de paz, el trabajo principal del E-4B es transportar al secretario de defensa en viajes al exterior, y uno siempre sigue al presidente en el Air Force One en sus visitas al exterior”, relataba Edwar García, operador de las Fuerzas de defensa aérea.