El fármaco molnupiravir elimina la Covid-19 en solo tres días

El antiviral oral molnupiravir logra eliminar el coronavirus activamente infeccioso al tercer día de comenzar la terapia, según los resultados de un estudio que se va a presentar en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) de este año.

El medicamento, desarrollado Merck- conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá-, con la colaboración de Ridgeback Biotherapeutics, funciona contra los coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 y todas sus variantes de preocupación. El fármaco se ha registrado como ‘Lagevrio’ y está pendiente de la autorización de comercial.

Molnupiravir es un potente ribonucleósido análogo que inhibe la replicación del SARS-CoV-2. Se toma dos veces al día durante cinco días. El ensayo MOVe-OUT en fase 2/3 confirmó la superioridad del fármaco frente al placebo en adultos no hospitalizados con Covid-19 leve/moderado en riesgo de progresión a enfermedad grave, siempre que comenzaran la terapia dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas, según publicó The New England Journal of Medicine.

El estudio que la empresa ha avanzado este viernes en un comunicado, indica que a los participantes se les realizaron tres pruebas PCR para determinar las cargas virales de ARN del SARS-CoV-2 a partir de hisopos nasofaríngeos recolectados los días 1 (línea de base), 3, 5 (visita de fin de tratamiento), 10, 15 y 29.

Los resultados demostraron que en tercer día de tratamiento, se detectó SARS-CoV-2 infeccioso en cero de 92 participantes con virus infeccioso al inicio del estudio que recibieron molnupiravir, en comparación con el 21,8 por ciento de los participantes que recibieron placebo.

En el día 5, los tratados con el fármaco permanecían sin virus, mientras que en el grupo placebo aún se detectó en un 2,2%. En el día 10, no se detectó virus en ninguno de los pacientes con virus infeccioso al inicio del estudio.

El análisis de los datos finales del ensayo confirman las observaciones anteriores que demuestran que un tratamiento de cinco días con molnupiravir dos veces al día produce “un descenso más rápido del ARN viral y una eliminación más rápida del virus infeccioso que el placebo”, señaló Julie Strizki, de MSD.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el pasado día 3 la inclusión de molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra la Covid-19, y ha sido aprobado también para su uso de urgencia en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Japón.

El antiviral ahora está en el proceso de presentación a las autoridades reguladoras globales para la autorización o aprobación de uso de emergencia en otros países y jurisdicciones, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y está siendo estudiado en un ensayo de fase 3, MOVe-AHEAD, para evaluarlo en un entorno de profilaxis.