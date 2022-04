Estas son las 3 características que indican si eres una persona odiosa

Todos conocemos a una persona que simplemente no podemos soportar, que nos vuelve locos y que desearíamos no tener que ver nunca más. En pocas palabras, una persona a la que odiamos. Ahora, un nuevo estudio, realizado por la Universidad de Georgia y publicado en la revista científica “Collabra: Psychology”, ha revelado los rasgos de personalidad que rodean a esas personas que ninguno queremos en nuestras vidas.

Los investigadores desvelaron en el estudio que las personas más propensas a ser las “más odiosas” en la vida de alguien son los hombres de mediana edad. Sin embargo, para que quede claro, estas no son las únicas personas que muestran signos de ser “odiosas”.

Para averiguar cuáles son las principales características que rodean a este tipo de gente, el equipo encuestó a casi 400 personas y les pidió que pensaran en la persona que más odian de su vida y los rasgos de personalidad que muestran regularmente. Siendo los rasgos que con más frecuencia aparecían: manipuladoras, agresivas e irresponsables.

Asimismo, los autores del estudio expresaron que dos de los rasgos que mencionaron los encuestados, la manipulación y la irresponsabilidad, son preocupantes porque las personas odiosas no son las únicas que los muestran. Estos dos rasgos en particular son factores comunes en los perfiles relacionados con trastornos de personalidad psicopáticos, antisociales y narcisistas. “La gente realmente no tuvo muchos problemas para descubrir quién era la persona que más odiaban en su vida”, dice la autora principal Brinkley Sharpe en un comunicado de prensa.

Junto con los hombres de mediana edad, la encuesta descubrió que la mitad de las personas indicaron que los individuos que más odian son sus exparejas, sus antiguos jefes e incluso sus familiares. “En promedio, los participantes no pensaron que eran muy cercanos a estas personas, lo cual tiene sentido porque se describe que estas personas tienen comportamientos bastante aversivos”, agrega Sharpe.

Desafortunadamente, para una de cada tres personas, este tipo de personas siguen siendo una presencia constante en sus vidas e incluyen compañeros de trabajo, amigos e incluso a su pareja actual.

¿Qué es lo que realmente convierte a alguien en odiosa?

Dos personas discutiendo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Existe el caso de que una persona piense que alguien es un completo idiota, mientras que a su amigo realmente le guste. Con eso en mente, los autores del estudio observaron las acciones que toman estas personas que molestan a todos a su alrededor. Además de señalar los tres comportamientos principales que la gente dice que hacen que alguien sea una persona odiosa, el grupo tuvo que responder estas tres preguntas: ¿Crees que esa persona sabe que su comportamiento molesta a la gente? ¿Crees que a esa persona le importa que su comportamiento moleste a la gente? ¿Y crees que esa persona podría cambiar su comportamiento si realmente quisiera?.

Según los encuestados, el tema común en ese tipo de personalidad es que supuestamente saben que su comportamiento molesta a los demás, pero simplemente no les importa. “Me resulta interesante que los comportamientos que la gente estaba introduciendo abarcaran toda la gama”, dice Sharpe. “Cuando hablamos de personalidad, se describía al gilipollas como alguien que no es agradable y está enojado. Cuando hablamos de comportamientos, el gilipollas no necesariamente estaba siendo antagónico con las personas, sino que simplemente no les importaba lo que los demás estaban pensando o cómo los percibían los demás”.

Otro tema común es que las personas que generan odio a su alrededor a menudo luchan por controlar su ira, son irresponsables y tienen opiniones intolerantes. Sin embargo, los investigadores también descubrieron que los encuestados tienen muchas quejas en base a los demás que son específicas de su propia visión del mundo. Estos incluían personas que llamaban “imbécil” a alguien porque no usaban máscaras faciales o votaban por una figura controvertida, como Donald Trump.