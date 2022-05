El truco viral para conservar los aguacates que puede intoxicarte

Llevar un patrón dietético saludable centrado en frutas, verduras, cereales o pescado es la piedra angular de la salud cardiovascular. El aguacate es uno de los alimentos más recomendados cuando se trata del cuidado de la salud. De hecho, una investigación llevada a cabo por la Asociación Americana del Corazón, reveló que consumir aguacate todos los días puede contribuir a mantener la salud del corazón, gracias a que contiene una gran cantidad de grasas monoinsaturadas, siendo un alimento ideal para controlar la cantidad de colesterol en el organismo. Además, esta deliciosa fruta tiene un alto contenido en vitaminas, potasio y ácido fólico.

Por ello, el aguacate se ha convertido en una de las opciones favoritas en nuestras recetas. Es un ingrediente muy versátil que permite preparar tanto platos dulces como salados, y resulta perfecto para acompañar ensaladas, en tostadas o en batidos. Sin embargo, su conservación no es fácil. La oxidación del aguacate es muy rápida, y una vez abierto se vuelve marrón, haciendo imposible su consumo. Para que conserve intacto su característico color verde, son muchos los trucos que han ido apareciendo en las redes sociales. Uno de ellos, que se ha hecho viral en TikTok, parecía aportar una solución a este problema y prometía mantener esta fruta intacta durante al menos dos semanas, pero en realidad puede ser peligroso para la salud.

El truco de la usuaria @shamamamahealing, madre y enfermera estadounidense, consiste en introducir el aguacate, abierto, en un tarro lleno de agua para que, de esta manera, el fruto no se oxide tan fácilmente. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) acaba de alertar del grave riesgo de intoxicación al que nos enfrentamos al ingerir la fruta después de haber estado en estas condiciones. El vídeo tuvo más de 6 millones de reproducciones en la red social antes de que su creadora decidiera borrarlo de su perfil.

“La FDA no recomienda esta práctica. El principal problema es que hay posibilidad de que cualquier patógeno residual humano (listeria monocytogenes y salmonela, por ejemplo) que resida en la superficie del aguacate pueda multiplicarse cuando se guardan sumergidos en agua. Además, la bacteria culpable de causar listeriosis tiene el potencial de infiltrarse e internalizarse en la pulpa del aguacate cuando estos se sumergen en un vaso lleno de agua durante 15 días en una nevera. En caso de que suceda, aunque se desinfecte la piel y se quite, no se podría eliminar la contaminación”.

Investigaciones llevadas a cabo por científicos de la FDA, encontraron que la prevalencia general de Listeria en las muestras de la piel de 1.615 aguacates era del 17,7 %, por lo que sumergirlos en agua favorece que las bacterias se propaguen y multipliquen. Según informa la FDA, a niveles bajos de exposición, la Listeria monocytogenes no causa una enfermedad grave en adultos sanos, pero puede afectar a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. La bacteria afecta el tracto intestinal y causa síntomas como diarrea, fiebre, escalofríos y dolor abdominal.

¿Qué es la listeriosis?

La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Por sus características de resistencia a diversas condiciones (como la acidez y las bajas temperaturas), se encuentra ampliamente distribuida tanto en el medio agrario como en los lugares de elaboración de alimentos, según explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

La principal ruta de transmisión al ser humano es el consumo de alimentos contaminados. Su capacidad de supervivencia y multiplicación a temperaturas de refrigeración le permite mantener la viabilidad, en el interior o en las superficies de los alimentos listos para el consumo con una vida útil relativamente larga, como los productos de la pesca ahumados, los productos cárnicos tratados por calor y los quesos de pasta blanda.

La contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier fase en la que el producto se haya expuesto al medio ambiente, incluyendo la elaboración, el transporte, las ventas al por menor, los servicios de comidas para colectividades y los hogares. Esta contaminación puede producirse por contacto del alimento con materiales contaminados como materias primas, superficies de la industria alimentaria (utensilios, loncheadoras, cuchillas, cintas transportadoras), aerosoles o a través del personal.

¿Qué es la salmonerosis?

La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas, producida por bacterias del género Salmonella. En la mayoría de los países de la UE, los dos tipos de Salmonella que aparecen con mayor frecuencia son S. Typhimurium y S. Enteritidis, informa Consumo.

La bacteria de la Salmonella presenta una gran capacidad de adaptación, lo que le permite sobrevivir en ambientes muy diversos durante meses o incluso años. Puede multiplicarse en un amplio rango de temperaturas, desde 5 a 45 ºC, siendo la temperatura óptima 35-37 ºC. Es capaz de infectar tanto a personas como a animales, que pueden permanecer como portadores durante periodos prolongados. Los animales que con mayor frecuencia vehiculan Salmonella son las aves y el ganado porcino.

Los alimentos más frecuentemente asociados con la salmonelosis son: huevos y productos a base de huevo crudo o poco cocinados, carne cruda o poco cocinada, especialmente de aves de corral, así como leche y productos lácteos no sometidos a tratamientos que eliminen la bacteria; agua contaminada, frutas y hortalizas crudas. El pasado mes de abril, productos de chocolate de la marca Kinder, fueron retirado por un brote de salmonela que afectó a varios países.