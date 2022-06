Ellen Macarthur gana el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2022

La exregatista y emprendedora social británica Ellen MacArthur ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2022, al que han optado una treintena de candidaturas de catorce nacionalidades, según acaba de hacer público el jurado. Este galardón está destinado a distinguir la labor de desarrollo y fomento de la salud pública, de universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos, según recogen los estatutos de la Fundación Princesa de Asturias.

Según informa el acta del jurado, MacArthur recibe el premio “por ser un referente en la lucha para una mejor utilización de los recursos naturales y por acelerar la transición hacia la llamada economía circular. La emprendedora trabaja con su Fundación “para cambiar el actual paradigma de producción y consumo mediante un aprovechamiento de los recursos basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje de materiales de forma sostenible”, continúa el acta.

Consumo responsable

“Su capacidad de promover alianzas con gobiernos, empresas, instituciones científicas y sociedad civil ha contribuido a forjar el primer gran acuerdo internacional que será jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos”. Asimismo, el jurado ha valorado “su trabajo para fomentar un cambio en la cultura de producción y consumo responsable en la industria textil, entre otros de sus grandes compromisos”.

El premio recayó el pasado año sobre la ONG Campaign for Female Education (CAMFED) en reconocimiento a su lucha contra la desigualdad y la pobreza y por su trabajo para facilitar el acceso de millones de niñas a la educación y el empoderamiento de mujeres jóvenes en el África subsahariana. En ediciones anteriores han sido distinguidos con este galardón, entre otros, la Hispanic Society of America (HSA), la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) y el Acuerdo de París; Wikipedia; la Fundación Fulbright; la sociedad Max Planck; Cruz Roja y Media Luna Roja; Al Gore; la Fundación Bill y Melinda Gates; Helmut Kohl; Mario Soares; Isaac Rabin y Yaser Arafat, o Frederick De Klerk y Nelson Mandela.