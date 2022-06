El Círculo de la Sanidad reclama un Pacto de Estado por la Atención Primaria

Cientos de expertos en Sanidad expresaron ayer su preocupación por la situación de la Atención Primaria (AP) en España y coincidieron en la necesidad de construir un pacto de Estado que garantice su supervivencia e integración dentro de un Sistema Nacional de Salud (SNS) para dar respuesta de forma solvente a las nuevas necesidades de la sociedad. Así se puso de manifiesto ayer durante la jornada «El futuro de la Atención Primaria en España», organizada por el Círculo de la Sanidad, en la que expertos de distintas áreas y especialidades sanitarias abordaron la situación actual del SNS y los retos a los que se enfrenta la Atención Primaria (AP) en los próximos años.

Los presentes coincidieron en destacar la «complicada situación en la que se encuentra y los agravantes provocados por la pandemia, así como la urgencia de tomar medidas que, con los recursos disponibles, garanticen su continuidad». En este sentido, el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, encargado de abrir la jornada subrayó la necesidad de acometer reformas que, articuladas a través de un pacto de estado en Sanidad, consigan dar respuesta a los problemas no solo de la Atención Primaria, sino de la totalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). «No sirve de absolutamente nada que tengamos cientos ni miles de estudios que digan que la primaria está mal, que no hay médicos, o que falta equipamiento, si después no se ponen en marcha proyectos que vertebren estas necesidades», explicó, al tiempo que manifestó la importancia de «hacer partícipes a todos los actores implicados, entre los que no pueden faltar los médicos, personal de enfermería, pacientes, asociaciones de pacientes, entre otros, para reconstruir el sistema».

Junto a Puente, en la inauguración estuvieron el director del Proyecto Venturi, Antonio Burgueño Jerez, y el exdirector general de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y director médicos del Hospital Los Madroños, Antonio Alemany.

Así, Burgueño Jerez ofreció algunos datos sobre el impacto de la pandemia en la Atención Primaria y evidenció las deficiencias del sistema que, para haber podido absorber toda la demanda de la covid, tendría que haber atendido más de 480 millones de consultas y contratado a 21.500 profesionales, todo ello con un coste de más de 1.100 millones de euros. Ante estas cifras, Burgueño evidenció que «si bien la pandemia ha afectado enormemente al estado del sistema, ha sido solo un impacto coyuntural a un problema estructural que ya veníamos arrastrando y al que se debe poner solución de inmediato».

Por su parte, Alemany manifestó su preocupación en relación al estado de la Atención Primaria, que «como puerta de acceso al sistema, está enferma y nuestra obligación es curar y revitalizarla porque nuestro SNS y nuestra sociedad necesita una Atención Primaria fuerte y consolidada». A su juicio, solo así «conseguiremos servicios más eficaces, eficientes y seguros» y para ello «es necesario definir qué AP queremos y tener responsables políticos que lleven a cabo iniciativas valientes».

El exdirector de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño Carbonell, indicó que «es fundamental rescatar el papel del médico y el enfermero de cabecera, pues el problema de la Atención Primaria radica en haber dejado de nominarlos».

Modelos de éxito

Ribera Salud en la Comunidad Valenciana lleva años aplicando su propio plan de salud poblacional basado en un cuidado y control de las agendas de médicos y enfermería se han evitado ya unas 10.000 estancias y unas 30 camas de hospital. Respecto a la necesidad de integrar la atención social y sanitaria, trabajan de forma coordinada con el ámbito sociosanitario dentro del mismo departamento de salud para conocer a las personas y sus necesidades de salud para poder prestar la misma atención y evitar traslados e ingresos. La confluencia de intereses de la medicina pública y privada fue otro de los temas estrella.