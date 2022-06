Sanidad permitirá la deslocalización de uno de los 20 fármacos más consumidos en España

El ahorro para la sanidad pública no es siempre motivo suficiente para tomar una decisión que puede poner en peligro el abastecimiento de un fármaco esencial, máxime si se trata de uno de los 20 más consumidos en España. Hablamos de la furosemida, un diurético «de alto techo» utilizado para reducir la retención de líquidos que puede producirse en la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial, la insuficiencia hepática y los edemas. Se dispensan más de un millón de unidades al mes de este fármaco (unos 13 millones al año), que comercializan 16 laboratorios farmacéuticos de genéricos y, hasta hace un mes, se trataba de un mercado estable, con precio regulado, que protegía un medicamento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en su listado de moléculas esenciales.

Pero un “golpe de efecto” por parte de uno de los laboratorios que lo comercializa, UXA farma, bajando el precio del fármaco un 53%, ha desequilibrado el mercado, poniendo en peligro la producción de este medicamento por parte del resto de empresas de genéricos que lo fabrican, con el consiguiente riesgo de desabastecimiento para los pacientes en el medio-largo plazo. Esto significa, en concreto, que la presentación de 10 comprimidos –que suele recetarse a las personas con un problema puntual de retención de líquidos–, ha bajado de 0,88 a 0,48 euros, y la de 30 comprimidos –la usual para pacientes crónicos–, de 1,44 a 0,68 euros.

Una empresa en “números rojos”

La oferta de UXA farma no se encuentra fuera de la legalidad, ya que cualquier farmacéutica puede, legalmente, bajar el precio de su producto un mínimo de un 10%- no hay máximo- pero sí excede el sentido común. Las razones saltan a la vista cuando se analiza en detalle a esta compañía. Su facturación global (no solo de furosemida) en el último año- 460. 214€- representa solo el 0,02% del mercado total de genéricos, ocupando el puesto 63 de las 150 empresas que operan en el mercado español. Sin compararla con el “top 20″ de compañías de genéricos - que facturan por encima de los 15 millones de euros – su posición es, cuanto menos, modesta. A esto hay que añadirle que, en el último ejercicio, la empresa decreció un 91,6%. Según figura en su página web, disponen de dos oficinas en España, una en Barcelona y otra en Sevilla. Su estructura comercial es igual de modesta que sus ventas.

Centrándonos en la producción de furosemida, recordemos que la “oferta” de UXA farma a Sanidad requerirá, en el medio plazo, que tengan capacidad para abastecer todo el mercado- es decir, 13 millones de unidades al año- algo que pasará en los próximos meses si ningún competidor baja el precio de su presentación hasta igualar el de la molécula más barata. Pues bien, a día de hoy, UXA farma solo representa un 0,5% del mercado en unidades. En declaraciones a otro medio, representantes “anónimos” de esta compañía han asegurado tener “tres millones de cajas en los almacenes, el consumo de toda España en tres meses, y “asegurados los suministros para mucho más tiempo”. ¿Cuánto es “mucho más tiempo”? Eso nadie lo sabe.

Fabrica en India

Otro aspecto que diferencia a UXA farma de la gran mayoría de compañías de genéricos que operan en España es que fabrica en la India. El 85% de la furosemida que se consume en nuestro país se fabrica dentro de nuestras fronteras y, el 95%, en Europa. Con el consentimiento a esta “ruptura” del mercado por parte del Ministerio de Sanidad se produciría otra contradicción importante respecto a lo que viene defendiendo la ministra, Carolina Darias, desde que los efectos de la pandemia se hicieron notar en el abastecimiento de medicamentos: tratar de evitar la deslocalización en la fabricación de fármacos y priorizar que se produzcan y comercialicen dentro de nuestras fronteras, como así recoge también la actual estrategia farmacéutica europea.

Sin embargo, el ahorro de unos cuantos millones de euros a las arcas públicas parece un argumento más que suficiente para poner en riesgo el abastecimiento de un fármaco que toman 1 millón de personas al mes en España.