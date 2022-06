Estos son los pueblos españoles más demandadas por los extranjeros para comprar vivienda

En general, los destinos más atractivos para los extranjeros que han decidido instalarse en nuestro país son los grandes núcleos urbanos. De acuerdo con los datos reunidos por el portal de compraventa de viviendas “Idealista”, las cinco provincias con un mayor peso en la compra de viviendas por parte de extranjeros fueron Alicante (40,7%), Baleares (35,4%), Málaga (33,7%), Santa Cruz de Tenerife (32,1%) y Girona (27,9%).

Compraventa de vivienda por parte de extranjeros FOTO: Consejo General del Notariado

Sin embargo, también hay mucho interés por parte de los foráneos en comprar una vivienda en algunas localidades de menos de 5.000 habitantes. Y de todos ellos, la que más interés despierta en toda España por parte de los compradores extranjeros durante los últimos meses ha sido Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba. Y es que, del total de las visitas recibidas en las propiedades anunciadas de este pueblo en la página web de idealista, el 77% de ellas provenían del extranjero.

Esto se explica porque este pueblo es el que oferta las propiedades más baratas de nuestro país, con una media de apenas 369 euros por metro cuadrado. Pero no sólo eso. Este pueblo -además- de ser barato y de ser el escenario de la obra magna de la literatura universal de Lope de Vega, también es una joya repleta de historia y cultura.

Los siguientes en el podio de los más consultados por extranjeros en Idealista fueron los municipios salamantinos de Garcirrey y El Milano, que recibieron el 69% y el 66% de las visitas por parte de extranjeros, respectivamente. Que también se sitúan entre los municipios con las propiedades más baratas de España. En el caso de Garcirrey con -aproximadamente- 400 euros por cada metro cuadrado; y en el caso de El Milano, con 458 euros por metro cuadrado.

¿Y cuál es el más caro del ranking?

En el lado contrario del ranking encontramos varias localidades Baleares... que se ofertan a un precio muy superior que las anteriores y que -aún así- también son de las más visitadas por los potenciales compradores de otros países. El pueblo que más destaca en esta categoría es Deyá, que es -posiblemente- uno de los pueblos con más encanto de Mallorca.

El metro cuadrado en esta pequeña localidad vale más de 5.889 euros... y casi no se puede alquilar nada. De hecho, hasta el alcalde de Deyá se ha quejado en alguna ocasión de que está obligado a compartir casa, porque no se podría permitir vivir en el pueblo... si no fuera de esta manera. Esto sucede por un aumento inusitado en la demanda de vivienda en el archipiélago... y gran parte de ese incremento se debe a personas de otros países.

El parque de viviendas de Baleares tendría un valor conjunto de 173.000 millones de euros, según un estudio realizado por Idealista | Fuente: EFE/CATI CLADERA FOTO: CATI CLADERA EFE

Los extranjeros han comprado el 35,4% de la vivienda que se ha vendido durante el primer trimestre de este año, según el Colegio de Registradores. Y el año pasado hicieron el 40% de las 17.502 compraventas que hubo en Baleares, según la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI). De hecho, solo durante el 2021 se invirtieron en las Baleares 2.640 millones de euros de origen extranjero para comprar vivienda.