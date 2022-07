Estos son los riesgos de conducir demasiado tiempo en reserva

Si bien los precios de los combustibles están a la baja desde hace unas semanas, llenar el depósito del coche sigue suponiendo desembolsar auténticas fortunas. Y en esta situación, son muchos los que se resisten a parar a repostar en una gasolinera. Son conscientes de que la lucecita de la reserva se ha encendido y de que sólo pueden aguantar así durante unos minutos, pero -aún así- deciden seguir un poco más... como si eso fuese a hacer que recorrer esa distancia adicional fuese a salirles más barato.

Imagen de gasolineras y combustibles por la escalada de precios de gasolina y diesel. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Es algo que hacen con demasiada frecuencia los conductores más nóveles. Aunque en su caso suele deberse a que todavía son muy jóvenes y a que su escaso poder adquisitivo suele encontrar otros destinos más sugerentes. Pero, a diferencia de lo que sostienen algunas creencias, que el coche ande con el depósito en la reserva no es beneficioso ni para el vehículo ni para nuestro bolsillo.

Consecuencias negativas de conducir en reserva

Repostar de 10 en 10 euros no implica gastar menos en combustible. Sólo significa que echaremos la misma cantidad... pero lo haremos a poquitos. Además, conducir en la reserva tiene otro riesgo que no es nada desdeñable: si nos quedamos con el depósito vacío en el andén, nos exponemos a que un agente nos pille y nos ponga una multa de 200 euros. Es decir, que no tiene absolutamente ningún sentido desde un punto de vista económico.

Y desde el punto de vista de la mecánica, dejar el tanque prácticamente sin combustible tampoco es muy recomendable, porque eso permite que se “aspiren” los residuos y los materiales extraños que están depositados en el fondo del tanque... y que luego obstruirán los diversos componentes del sistema de combustible; causando daños en algunas piezas que son bastante caras de sustituir, como la bomba o los inyectores.

Otra cosa que también debemos tener en cuenta es que si el nivel de carburante no es suficiente, la bomba de combustible tendrá que realizar mucho más esfuerzo del acostumbrado y el desgaste será mayor. Otra consecuencia perjudicial de circular con el depósito en reserva es que se produce una mayor evaporación del combustible, con lo que el rendimiento del motor disminuye y el consumo aumenta.

Imágenes de una gasolinera en Getafe en la que numerosos coches hacen cola ante la subida de precios del combustible FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Cuánto tiempo podemos ir en reserva?

No se sabe a ciencia cierta cuántos kilómetros puede recorrer un coche desde que se enciende la señal luminosa de la reserva. En realidad, no existe un estándar. Sin embargo, sí podemos decir que cada vehículo dispone de alrededor del 10% o el 15% de su capacidad total de combustible destinado a la reserva.

Pero claro, cada coche tiene un depósito de un tamaño diferente y cada coche tiene un consumo diferente. Además, también depende del conductor... porque cada uno tiene un estilo de conducción diferente. En cualquiera de los casos, dejar vacío el tanque deliberadamente para averiguar hasta dónde podemos llegar con la reserva no parece lo más inteligente... porque eso puede generar muchas averías.