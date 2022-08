Esta es la multa por poner los pies en el salpicadero del coche

Para la mayoría de las personas el verano es sinónimo de vacaciones y ya sea en avión, tren, autobús o coche, todos usamos algún medio de transporte para efectuar los desplazamientos al destino vacacional que hayamos elegido. En el caso del coche, las largas horas en la misma posición, junto con el aire acondicionado y el traqueteo de la carretera, nos invitan a estirar las piernas y ponerlas encima del salpicadero para disfrutar de una pequeña siesta mientras el conductor prosigue con su labor. Según una encuesta realizada en 2019 por RACE y Goodyear, el 5% de los ocupantes de un vehículo ha realizado esta acción en algún momento. Sin embargo, poner los pies en el salpicadero es motivo de multa. En un tweet publicado el pasado jueves por la Guardia Civil, se recuerda a todos los ocupantes de vehículos que esta acción puede agravar seriamente las lesiones ocasionadas por un accidente. “Es sancionable” ha escrito la Benemérita en la red social, a lo que ha añadido: “no es por la multa es por tu seguridad”.

¿#SabíasQue una posición incorrecta del copiloto agrava seriamente sus lesiones en caso de #accidente 🚑?

¿Y que es sancionable?#NoEsPorLaMulta es por tu seguridad #ViajeSeguro2022 pic.twitter.com/S1nDiGLKlZ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 11, 2022

No obstante no es la única posición que puede poner en riesgo nuestra seguridad en carretera, si llevamos el respaldo demasiado inclinado o colocamos alguna prenda o almohada debajo del asiento, podremos ser víctimas del temido efecto submarino.

¿Cuáles son los riesgos?

Dos dummys en un test FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para que podamos hacernos una idea de los posibles daños que podemos sufrir en un accidente con una mala posición, RACE y Goodyear realizaron, en 2019, en la sede de Cidaut, Valladolid, un “crash test” que arrojó horribles consecuencias para los implicados.

“En el ‘crash test’ se colocó al conductor sujeto con cinturón de seguridad holgado, en una posición cercana al volante; al copiloto, con el respaldo recostado y las piernas en el salpicadero; y al pasajero trasero izquierdo, sin cinturón de seguridad y sujetando en sus brazos a un bebé, se sometió el vehículo a un impacto frontal a 56 km/h y en todos los casos, los resultados fueron letales”, explicaron desde RACE. Los resultados fueron los siguientes:

Para el conductor:

La presión ejercida por el ocupante trasero superó las dos toneladas.

Las aceleraciones de cuello y cabeza superaron los niveles máximos, haciendo el choque incompatible con la vida.

Para el copiloto:

La compresión del tórax supera el doble del límite tolerable por una persona, con causa mortal.

La cabeza del dummie golpea contra las piernas, y también supera los niveles máximos.

Las piernas, por su parte, rompen la luna delantera, con daños graves.

Para los ocupantes traseros:

La fuerza que proyecta el adulto es de 3,5 toneladas métricas, aplastando al bebé contra el asiento delantero, primero, y al conductor contra el volante, a continuación.

Durante la fase de rebote, el ocupante vuela por el habitáculo, se golpea también contra el techo y finaliza el impacto sobre el cuerpo del bebé. Las consecuencias son también fatales.

¿Cuál es la multa?

Control de trafico de la Guardia Civil a la altura de Ocaña en la Autovía de Andalucía, en el Puente de San José FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Este tipo de infracciones queda reflejado en el Artículo 18 del código de circulación, donde se hace énfasis en la importancia de garantizar tanto su seguridad como la del resto de viajeros: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros”.

Dado que en este artículo no se menciona al copiloto, el responsable de esta infracción sería el propio conductor, ya que según el Artículo 3.1 se detalla que se debe conducir “con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo el daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía”. Por lo tanto, el conductor tendrá que pagar 100 euros de multa por una sanción que no implica la pérdida de puntos en el carnet.