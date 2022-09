Alzheimer: la combinación de vitaminas que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo

Tomar un suplemento multivitamínico y mineral diario podría mejorar o proteger la función cognitiva con el envejecimiento. Así lo afirma una nuevo estudio a gran escala a cargo la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest, en colaboración con el Brigham and Women’s Hospital de Boston. Los hallazgos se han publicado recientemente en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association .

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, y se vuelven lo suficientemente graves como para interferir con las tareas diarias.

El Alzheimer es la causa más común de demencia, representando el 60-80% de los casos. La edad es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. La suma de años, particularmente a partir de los 65, va incrementando el riesgo de padecerla.

Aunque hoy en día desconocemos cuáles son las causas que lo originan, cada vez son más las evidencias que apoyan que, no es una única causa, sino la combinación de factores genéticos, de estilo de vida y ambientales, que pueden incidir en su posible desarrollo.

Actualmente 1.200.000 personas viven con demencia en España y cada tres segundos alguien en el mundo desarrolla demencia. “Existe una necesidad urgente de intervenciones seguras y asequibles para proteger la cognición contra el deterioro en los adultos mayores”, dice la autora de la investigación, Laura D. Baker, profesora de gerontología y medicina geriátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest.

Para el nuevo trabajo, examinaron los datos del estudio de resultados de suplementos de cacao y multivitamínicos para la mente (COSMOS-Mind), financiado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Institutos Nacionales de Salud.

En COSMOS-Mind, los investigadores probaron si la administración diaria de extracto de cacao y un suplemento multivitamínico y mineral mejoraba la cognición en adultos mayores.

Se inscribieron más de 2200 participantes, de 65 años o más, que fueron seguidos durante tres años. Completaron pruebas por teléfono al inicio y anualmente para evaluar la memoria y otras habilidades cognitivas.

Los investigadores estaban interesados en examinar el extracto de cacao porque es rico en compuestos llamados flavanoles, que investigaciones anteriores han sugerido que pueden tener un impacto positivo en la cognición.

Se examinó el suplemento multivitamínico y mineral porque se necesitan varios micronutrientes y minerales para apoyar el funcionamiento normal del cuerpo y el cerebro, y las deficiencias en los adultos mayores pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

Los investigadores no encontraron evidencia de que el extracto de cacao tuviera un impacto positivo en la cognición. Sin embargo, señalaron que es posible que la dosis de flavanol de cacao administrada fuera demasiado baja para proporcionar un beneficio cognitivo dentro del período de observación del estudio.

Por otro lado, la suplementación diaria de multivitaminas y minerales sí resultó en una mejora cognitiva. “Esta es la primera evidencia de un beneficio cognitivo en un gran estudio a largo plazo de suplementos multivitamínicos en adultos mayores”, dijo Baker.

Según los investigadores, tres años de suplementos multivitamínicos se tradujeron aproximadamente en una desaceleración del 60 % del deterioro cognitivo.

Los beneficios fueron relativamente más pronunciados en los participantes con enfermedad cardiovascular significativa, lo cual es importante porque estos individuos ya tienen un mayor riesgo de deterioro y deterioro cognitivo.

Sin embargo, los autores del estudio puntualizan que “si bien estos hallazgos preliminares son prometedores, se necesita investigación adicional en un grupo de personas más grande y diverso. Además, todavía tenemos trabajo por hacer para comprender mejor por qué el multivitamínico podría beneficiar la cognición en los adultos mayores”.