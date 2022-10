El sarcasmo de tu hijo adolescente podría ser algo más positivo de lo que piensas

Con demasiada frecuencia, el niño se convierte en adolescente y comienza a utilizar el sarcasmo como un segundo idioma. Evidentemente, nuestro trabajo como padres es tratar de corregir ese comportamiento, no por el uso ingenioso de las palabras para generar un doble sentido; sino por las malas intenciones que puede esconder y por las malas reacciones que puede desencadenar esa contestación cuando quien la recibe no seamos nosotros… sino un tercero que puede no ser tan razonable.

Ahora bien, que sea un comportamiento infantil o descortés, no quita que también sea un comportamiento que denota inteligencia. Es una herramienta versátil que implica que la persona es lo suficientemente inteligente como para comprender el contexto y el humor de los dobles sentidos. Al fin y al cabo, para ser efectivo con el sarcasmo, se necesitan hacer auténticas cabriolas con el lenguaje, retorciendo las palabras y los conceptos con ingenio... para que consigan cumplir con su objetivo.

Los niños más pequeños no pueden comprender el sarcasmo, porque su cerebro no está preparado todavía para interpretar los matices del lenguaje que alejan a las palabras de su sentido más literal… para significar lo contrario de lo que realmente dicen. Para llegar a desarrollar un cerebro lo suficientemente maduro como para entender y dominar el sarcasmo se necesita tiempo, inteligencia y creatividad.

El sarcasmo exige inteligencia y fomenta la creatividad

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) reunieron a unos cuantos voluntarios y les leyeron varias declaraciones más o menos sarcásticas. Mientras tanto, los cerebros de los participantes eran escrutados por los científicos, que buscaban signos y alteraciones inusuales en la actividad cerebral mediante un escáner de resonancia magnética funcional. No fue demasiado sorprendente para ellos descubrir que -efectivamente- las zonas del cerebro involucradas en el humor y la semántica se iluminaban intensamente cuando los participantes escuchaban las declaraciones más irónicas. Esto puede interpretarse como una evidencia de lo exigente que puede ser para nuestro cerebro comprender el sarcasmo.

En otro experimento, los investigadores recurrieron al conocido como “problema de la vela”, que es una prueba cognitiva que mide la influencia de la fijación funcional en las capacidades del participante para resolver problemas. En la prueba, los participantes deben averiguar cómo fijar una vela a una pared y encenderla, mientras que se protege -además- la mesa que se encuentra debajo de la cera derretida. Los únicos elementos que se les permite utilizar a los participantes son una caja de cerillas, una caja de chinchetas y una vela. La solución al problema es sencilla, aunque un poco contraintuitiva. El truco está en entender que la caja que contiene las chinchetas no puede utilizarse únicamente para ello, sino que también puede utilizarse como superficie para sostener la vela encendida y sujeta a la pared… a la vez, para proteger la mesa de las gotas de cera derretida.

Descripción ilustrada de "el problema de la vela" | Dominio público FOTO: La Razón (Custom Credit)

En este caso, los investigadores de la Universidad de Nottingham mantuvieron una conversación previa con los participantes, a los que habían dividido en tres grupos. Los participantes del primer grupo recibieron comentarios llenos de ironía y sarcasmo, los del segundo mantuvieron una conversación absolutamente sincera y los del tercer grupo mantuvieron una interacción totalmente neutra.

Sorprendentemente, el 75% de los integrantes del grupo expuesto al sarcasmo dieron con la solución de la caja de chinchetas esa solución creativa. Mientras tanto, los participantes del segundo y del tercer grupo, que fueron expuestos únicamente a conversaciones neutrales y sinceras, tan sólo el 30% consiguió encontrar una solución al problema. Es decir, que los resultados del experimento parecen sugerir que el sarcasmo tiene el potencial de fomentar y catalizar nuestra creatividad.