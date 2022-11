Encuentra el pájaro de color verde en menos de 10 segundos

Los desafíos que nos encontramos frecuentemente en internet son algo más que una forma agradable de perder el tiempo. En realidad, son una de las herramientas más efectivas para entrenar nuestras habilidades cognitivas y para preparar a nuestro cerebro para la irremediable pérdida de facultades que viene con la edad.

Cuando nos imponemos un reto como este, no sólo nos colocamos a nosotros mismos en esta posición a medio camino entre la frustración y la diversión; sino que también estamos poniendo en un brete a nuestro cerebro; desarrollando su capacidad de concentración y su habilidad de resolución de problemas.

Si estos desafíos no son de nuestro gusto (algo raro, por otra parte), quizás queramos optar por otras alternativas para ejercitar nuestra mente, como desafiándonos a nosotros mismos a -por ejemplo- recordar las matrículas de todos los coches rojos que veamos, dejar de utilizar la calculadora del móvil en nuestro día a día o podemos leer unos minutos cada día.

La premisa del ejercicio de hoy, que se publicó en el periódico argentino La Nación, es la siguiente: debemos encontrar el pájaro de color verde de la imagen en menos de 10 segundos. Sencillo, ¿verdad?

¿Dónde está el pájaro verde?

En esta bonita pintura está escondido un pájaro de color verde. Encuéntralo | Fuente: LaNación FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si 10 segundos no han sido suficientes para encontrar el pajarito verde, no se frustre... puede seguir intentándolo un poco más. Además, es muy normal que no haya sido capaz de encontrarlo... son pocos los que suelen ser capaces de resolver estos ejercicios en el plazo marcado. Y en este desafío en particular, el pájaro verde está realmente bien escondido.

Si eres de los que no tiene ningún problema en recibir un poco de ayuda con tal de ver solucionado un problema de una vez pro todas... no dude en bajar un poco la pantalla y comprobar dónde estaba el pájaro de color verde. Ahora bien, lo mejor para ti y para tu cerebro, siempre es seguir esforzándose por conseguir resolver el reto por ti mismo.

Aquí estaba el pajarito verde:

Aquí estaba escondido el pajarito verde, en la esquina inferior izquierda | Fuente: La Nación FOTO: La Razón (Custom Credit)

