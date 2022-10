¿Eres capaz de encontrar las tres diferencias entre estas dos imágenes en menos de 30 segundos?

Son tres diferencias... y son sutiles. Así que treinta segundos no son suficientes para la inmensa mayoría de las personas. Pero quién sabe, quizás el lector está hecho de una madera diferente y es capaz de identificar cuáles son estas diferencias que existen entre las dos imágenes dentro el plazo previsto. Ahora bien, para tener una mínima oportunidad de conseguirlo, tendrá que concentrarse como nunca antes. Y para ello, conviene que busque un lugar tranquilo y que se relaje antes de intentarlo. Y recuerde, si después de un rato no lo ha conseguido, no necesita pasarlo mal... basta con que vaya al final de la página... y allí encontrará la respuesta al problema.

Encuentra tres diferencias en 30 segundos

De la misma forma que el deporte es la mejor herramienta de la que disponemos para mejorar la fuerza, resistencia y elasticidad de nuestros músculos, tratar de resolver estos ejercicios mentales es de gran utilidad para aumentar nuestra agilidad mental. Y obligarse a realizarlos de forma regular resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

Aunque también hay otros muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria... y que nos servirán para estimular la actividad cerebral y el razonamiento lógico y para fortalecer nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante -al menos- una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas.

La Solución:

Algunos de estos desafíos son realmente complicados. Uno de los favoritos de los lectores fue el dificilísimo reto que compartió una empresa de lentes de contacto... y que era capaz de cuantificar lo que se conoce como la velocidad de procesamiento visual. Es decir, la rapidez a la que se capta la información, se comprende y se responde a ella. Lo único que había que hacer era tratar de contar el número de formas geométricas que se ocultaban en los diferentes dibujos.

Algunos de estos desafíos son realmente complicados. Uno de los favoritos de los lectores fue el dificilísimo reto que compartió una empresa de lentes de contacto... y que era capaz de cuantificar lo que se conoce como la velocidad de procesamiento visual. Es decir, la rapidez a la que se capta la información, se comprende y se responde a ella. Lo único que había que hacer era tratar de contar el número de formas geométricas que se ocultaban en los diferentes dibujos.