¿A cuánto asciende la multa por llevar la matrícula en mal estado?

La mayoría de los vehículos del parque móvil de nuestro país utiliza la “matrícula ordinaria”; que es una placa que se compone por cuatro dígitos, tres letras consonantes (menos la Ñ y Q) y una banda azul en el lateral izquierdo, que referencia a su pertenencia a la Unión Europea. Con el tiempo, es posible que este elemento identificador sufra algunos daños que impidan la correcta visualización de algún número o alguna letra, por lo que habrá que cambiarlo cuanto antes.

Y es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, porque una matrícula ilegible podría conllevar una sanción económica importante. De acuerdo con lo detallado en el artículo 10 de la Ley de Tráfico se detalla claramente: “El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación”.

Una multa fácilmente evitable

Además de no superar la ITV, una matrícula ilegible también puede causarnos problemas bastante más graves. Porque la legislación vigente contempla la aplicación de una multa de hasta 200 euros (reducida a 100€ con pronto pago) en el caso de que un agente de tráfico considere que la matrícula no está colocada en la posición correcta; que los dígitos están parcial o totalmente borrados, lo que impide su correcta identificación; que la placa tiene algún elemento decorativo (como una pegatina) que impide leer alguno de los números o de las letras; que la matrícula está en mal estado, parcialmente doblada o rota; o que la bombilla que ilumina la placa para su correcta legibilidad está apagada, o su potencia no es suficiente para identificar correctamente el vehículo.

Estos deterioros son tremendamente comunes... y a cualquier conductor se le pueden pasar por alto en algún momento. Por eso, es importante que estemos atentos al problema y que nos gastemos los 20 o 30 euros que puede costar renovar la placa. Pero ojo, aunque parezca mentira, una multa de 200 euros no es lo peor que puede llegar a suceder por culpa de nuestra matrícula.

Hay otro tipo de multa mucho mayor que la que se impone por llevar la placa en mal estado: si se demuestra que el conductor ha tenido la intención de manipular la lectura de algún elemento identificador, mediante la colocación de algún tipo de elemento agregado, como cinta de embalaje para impedir su lectura, o piezas o aerosoles reflectantes; la sanción podría elevarse hasta los 6.000 euros y conllevar la retirada de seis puntos del carnet de conducir. Y es que, todos estos elementos pueden hacer que los radares de velocidad y otros mecanismos de control de la seguridad vial, sean incapaces de leer correctamente la matrícula.