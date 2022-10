Aprende a utilizar los faros antiniebla para evitar una multa de 200 euros

La normativa sobre cómo y cuándo usar los faros antiniebla es uno de los asuntos más desconocidos por los conductores. Y no es un asunto baladí. De hecho, es de vital importancia a la hora de circular con seguridad en condiciones de baja visibilidad. Y circular sin el alumbrado apropiado cuando existe baja visibilidad está considerado como una infracción grave. Es decir, que si no las llevas puestas o las llevas cuando no debes, la sanción correspondiente es de 200 euros (aunque no conlleva reducción de puntos).

Conductores atraviesan el puente del Kursaal de San Sebastián, cubierto bajo una densa niebla | Fuente: EFE/Juan Herrero. FOTO: Juan Herrero EFE

¿Cuándo se deben encender las luces antiniebla?

Este sistema de alumbrado está pensado para darnos visibilidad cuando las condiciones son más adversas en la carretera. Como es lógico, esto hace que las luces sean más intensas, tanto para que nosotros podamos ver... como para que podamos ser vistos con facilidad. Pero, por el mismo motivo, es necesario que seamos cautos a la hora de encenderlas. Cuando encendemos unas luces tan brillantes, corremos el riesgo de deslumbrar a otros conductores.

El Reglamento General de Circulación establece que es obligatorio utilizar el alumbrado cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como la niebla, la lluvia intensa, nevada, nubes de humo o polvo... o cualquier otra circunstancia análoga.

Existen dos tipos de luces antiniebla: las delanteras, que son opcionales; y las traseras, que son obligatorias por normativa, al menos la de la parte izquierda del vehículo. En todos estos casos de mala visibilidad, debe utilizarse la luz antiniebla delantera o, en su defecto, la luz de corto o de largo alcance, ya que no todos los coches la llevan. La normativa explica que esta luz delantera sólo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de vías estrechas y con muchas curvas. Es decir, que la calzada no debe superar los 6,50 metros y el tramo de curvas debe estar señalizado.

Niebla en la A-62 a su paso por Valladolid FOTO: Leticia Pérez/Ical Agencia ICAL

Dicho esto, la más controvertida es la luz antiniebla trasera que está reservado para determinadas circunstancias puntuales (aunque su instalación es obligatoria para todos los vehículos en España). La luz antiniebla trasera está prohibida en condiciones meteorológicas o ambientales de niebla ligera, lluvia débil, nieve débil y humo o polvo ligero. Sólo puede llevarse encendida cuando existe niebla espesa, lluvia intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o de humo.