¿La sal es mala para la salud de nuestro perro?

La industria de la comida para mascotas ha evolucionado a un ritmo muy acelerado durante los últimos años. Nuevas recetas, sabores inagotables e -incluso- alimentación vegana son algunos de los ejemplos que han aparecido últimamente para satisfacer los paladares de nuestras mascotas. Los líderes de la industria supieron ver que esta es una partida en la que las familias están dispuestas a gastarse bastante dinero. Al fin y al cabo, la alimentación es una de las formas que tenemos para cuidar de la salud de nuestro perro.

Los veterinarios recomiendan que la alimentación de nuestros perros gire en torno a los piensos comerciales | Fuente: Freepik FOTO: FREEPIK

A día de hoy, la alimentación de los perros de nuestro país gira en torno a los piensos y las comidas enlatadas comercializadas por estas empresas de comida para mascotas. Gracias a ellas, los dueños disponen de una forma cómoda y económica de proporcionar una dieta equilibrada para sus perros. Sin embargo, esto también ha dado lugar a mucha confusión... y ahora, muchas personas entienden que comer las sobras de la familia (que es lo que han hecho los perros toda la vida) es de alguna forma perjudicial para el animal.

Pero es una idea que debemos desechar desde el principio y antes de que se popularice. Es más recomendable la comida “diseñada” para los perros, pero la “comida humana” no es mala para ellos. La pueden consumir con absoluta normalidad, siempre y cuando tengamos la prudencia de retirar cualquier cosa que esté en la lista de alimentos prohibidos para los perros, como cebollas, ajo, pasas, uvas, chocolate, algunos frutos secos y los alimentos endulzados con xilitol, etc.

Pero, ¿y qué ocurre con la sal?

La respuesta a esta pregunta es la esperada: depende de la proporción. El veneno no está en el producto, sino en la dosis. Tanto el cloruro como el sodio son minerales esenciales para la salud de nuestro perro. Por eso es muy fácil encontrar que están presentes en el etiquetado de la alimentación comercial para perros. Son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo del animal, ayudan a equilibrar el líquido de las células del cuerpo y ayudan a mantener la actividad del sistema nervioso.

No debemos dar comidas especialmente saladas a los perro | Fuente: Dreamstime Dreamstime

Entonces, ¿Cuándo empieza a ser dañina? La cantidad recomendada de sal para un perro es de alrededor de 100 miligramos por cada 100 calorías, es decir, que es una cantidad muy pequeña. Tan pequeña que es difícil de calcular. Por eso, simplemente nos quedaremos con que debemos evitar las comidas especialmente saladas, como las patatas fritas o las palomitas, por ejemplo.

Y aunque un consumo más moderado de sal no sea 100% recomendable, tampoco es algo con lo que debamos ser absolutamente inflexibles. Los seres humanos tampoco podemos comer toda la sal que queramos... y aún así, de vez en cuando encontramos la manera para saltarnos la regla... y seguimos vivos. Si repitiésemos el hábito con mucha frecuencia durante mucho tiempo provocaríamos un aumento de la presión sanguínea, agravaríamos los síntomas de enfermedades cardíacas preexistentes, etc. Pero cuando es algo puntual y moderado, no es algo que deba preocuparnos.