Es el momento de desechar estas 5 creencias populares sobre la comida para perros

En los últimos años, la comida de mascotas ha evolucionado a un ritmo exponencial. Nuevas recetas, sabores inagotables e -incluso- alimentación vegana son algunos de los ejemplos que han aparecido para satisfacer los paladares de nuestras mascotas. La industria, además de perfeccionarse con los años, ha crecido mucho en presencia económica. En el 2018, el sector de la alimentación de animales facturó más de 1.000 millones de euros en nuestro país.

En el 2018, el sector de la alimentación de animales facturó más de 1.000 millones de euros en España | Fotografía de archivo

Y es que, los líderes de la industria se han dado cuenta de que es una partida en la que muchas familias están dispuestas a gastarse bastante dinero, porque es una de las formas que tenemos para cuidar de la salud de nuestro perro. Y esto abre la puerta a mejorar mucho los productos.

Ahora bien, la educación sobre este tema no ha crecido a la par que su peso en la economía. Todavía quedan muchos mitos alrededor de la comida para perros que deberíamos desechar de una vez por todas, para procurarle la mejor alimentación a nuestro compañero. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han elaborado una lista con las creencias populares erróneas más comunes:

1. El azúcar produce ceguera

El chocolate es -posiblemente- el alimento prohibido para los perros más conocido por los dueños. Muchas personas creen que esta precaución se debe a su alto contenido en azúcar. Pero en realidad se debe a la teobrobina, que es una sustancia que los perros no pueden metabolizar correctamente. Lo que hace que sea tremendamente peligrosa para ellos, porque podría llegar a causarles incluso la muerte si la ingieren en grandes cantidades.

El consumo de azúcar no produce ceguera. Esto solo puede ocurrir cuando se trata de un perro diabético. Si tiene un problema grave con la producción de insulina que le impide metabolizar los azúcares, una ingesta extra de azúcar aumentará el nivel de glucosa en sangre y eso facilitará la formación de cataratas y, con ello, la progresiva pérdida de la visión.

El chocolate es el alimento prohibido para los perros más conocido, Pero esta prohibición no se debe al alto contenido en azúcar, sino de teobrobina | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

Ahora bien, el hecho de que sólo pueda derivar en ceguera en el caso de perros con diabetes, no significa que el animal pueda consumir azúcar regularmente o en grandes cantidades. Aportan demasiada glucosa y -además- de una forma muy brusca; alteran el apetito; facilitan la aparición de diarreas; la adulteración de la flora intestinal; y contribuyen a que el animal aumente de peso.

2. La comida humana no es apta para perros

La comida humana no es mala para los perros. La pueden consumir con absoluta normalidad, siempre y cuando tengamos la prudencia de retirar cualquier cosa que esté en la lista de alimentos prohibidos para los perros, como cebollas, ajo, pasas, uvas, chocolate, algunos frutos secos y los alimentos endulzados con xilitol, etc. Y si comer de nuestra comida no es la excepción, sino la norma; es importante que diseñemos una dieta equilibrada, que cubra todas las necesidades nutricionales del animal.

3. Los snacks son perniciosos

Las golosinas para perros son diferentes a las de los humanos. Normalmente, los snacks para humanos están repletos de grasas, azúcares y sal. Y por eso es recomendable dosificar mucho las cantidades que ingerimos. Esto no es así en el caso de los aperitivos para perros, que no necesitan tanto control. Aunque sí convendría comprobar el etiquetado para verificar que son adecuadas para el tamaño de nuestro perro.

Cuando compramos chuches y snacks para nuestro perro, debemos comprobar el etiquetado para verificar que son adecuadas para su tamaño | Fuente: Dreamstime Dreamstime

4. Los alimentos crudos son más saludables

Las dietas llamadas ACBA (Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada), pretenden ser más naturales para el perro. Pero lo cierto es que los perros conviven con los humanos desde hace siglos, y los alimentos cocinados ya son igualmente naturales y saludables para ellos. Además, los alimentos crudos conllevan ciertos riesgos que se eliminan si son procesados. Son más susceptibles -por ejemplo- a la contaminación microbiana y pueden transmitir parásitos y bacterias, como la salmonela o la listeriosis.

5. Relación calidad-precio

Cuando vamos a un supermercado o a una tienda especializada, podemos notar de inmediato cómo los precios de los piensos varían mucho. Esto se debe a que una bola de pienso de un alimento de bajo precio, por muchas vueltas que le demos, no tendrá la misma concentración, ni la misma calidad nutricional que la bola de pienso de un alimento de alta gama. Es decir, lo bueno hay que pagarlo.

Independientemente del precio, es importante que consultemos el etiquetado de un producto antes de comprarlo | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

En general, si pretendemos alimentar a nuestro perro con la opción barata, observaremos que el animal come, come, come y parece que nunca está satisfecho. Si el alimento no tiene la calidad suficiente, y por tanto, los nutrientes por cada bola de pienso son escasos, nuestro animal tendrá que ingerir mayor volumen de alimento para cubrir sus necesidades; esto suele ser origen de alteraciones digestivas de mayor o menor gravedad, como simples empachos o diarreas, o gravísimas torsiones de estómago. Por todo esto, es importante que consultemos el etiquetado de un producto antes de comprarlo.