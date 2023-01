¿Cuáles son los apellidos españoles que tienen cinco vocales?

De acuerdo con los datos aportados por “Forebears”, una plataforma especializada en la recopilación de datos estadísticos de todo el mundo, el apellido chino “Wang” es -sin lugar a dudas- el apellido más común en todo el planeta. Estamos hablando de que hay más de 107 millones de personas que se apellidan así. Evidentemente, los apellidos hispanos no alcanzan esas cifras tan espectaculares. Ahora bien, eso no significa que los nuestros no alcancen unos números bastante notables.

Mapa con los apellidos más comunes en cada país FOTO: La Razón NetCredit

De hecho, los españoles contamos con cinco apellidos en la lista de los 100 más comunes del mundo: González, López, Rodríguez, Hernández y -como no- García; que es el nombre de más 10 millones de personas, lo que le convierte en el apellido hispano más común del mundo.

Estos apellidos son tan comunes en el mundo, que también son 5 de los 15 más comunes de Estados Unidos, un país en el que los hispanos ya son un 18,3% de la población. Sin embargo, en esta lista de Smiths, Johnsons y Milllers, se cuela un sexto apellido de origen hispánico: Martínez, que ocupa el 10 lugar entre los más comunes. Y también debemos hacer otras menciones especiales. Como es el caso del apellido “Dela Cruz”, que si bien no tiene el honor de figurar como uno de los apellidos más comunes del planeta, sí que es el apellido más común en Filipinas.

¿De dónde surgen los apellidos españoles?

Identificar a un individuo en concreto es sencillo cuando este vive en un pueblo y todo el mundo le conoce como “el orejas”, “el hijo de Antonia” o “el zapatero”. Pero la cosa se complica Identificar cuando vive en una sociedad de varios cientos de miles de personas. Entonces empieza a ser un poquito más complicado. Esto es lo que sucedió en la Península Ibérica en torno al siglo XII, cuando un aumento demográfico y un cambio en el modelo comercial permitieron que las ciudades resurgieran.

En aquel momento se hizo necesario encontrar una forma eficiente de identificar a las personas dentro de los propios reinos. Para ello comenzaron a usarse los apellidos patronímicos, es decir, referencia al nombre padre como Álvarez, hijo de Álvaro. Este grupo incluye también a los Martínez, a los Sánchez, a los Rodríguez, a los Hernández, etcétera.

También se empezaron a utilizar otros que hacían referencia al origen, como Cuenca, Zaragoza o Ávila. Otro tipo de apellidos españoles son aquellos que se construyeron a partir de unas características físicas concretas, como Calvo, Moreno o Delgado. Y por último se utilizó la referencia al oficio, como es el caso de Carnicero, Pastor o Herrero.

CATÁLOGO ALFABÉTICO APELLIDOS FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para cuando aquellos exploradores hispanos empezaron a echarse a la mar (allá por el siglo XVI) toda la población ya tenía apellidos; por lo que estos nombres se extendieron por el mundo... a la par que lo hacían los territorios de la Monarquía Hispánica. Así, nos encontramos con que a día de hoy podemos encontrar apellidos españoles por todo el mundo. Y algunos de ellos son muy curiosos:

Apellidos pentavocálicos

Muchos piensan que las palabras consideradas “pentavocálicas” o “panvocálicas” (o sea, palabras que incluyen las cinco vocales) son escasas... pero se equivocan de pleno. Además de “murciélago”, que es la palabra de cinco vocales que todos conocen, podemos citar otras muchas como “desahucio”, “desvinculado”, “cumplimentado”, “arquetipo”, “blanquecino”, “droguería”, “hipotenusa”, “reconquista”, “menstruación”, “euforia”, (...).

En total, el blog “solosequenosenada.com” consiguió rastrear hasta 42.266 palabras pentovocálicas, incluyendo en su lista palabras derivadas y no sólo palabras primitivas. Pero claro, en esta lista no están incluidos los nombres y los apellidos pentovocálicos, que son raros y escasos. En total, hemos podido contar cuatro apellidos españoles que contienen las cinco vocales: Figueroa, Vaquerizo, Orihuela y Anzoátegui.