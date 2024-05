30,5 millones de españoles atrapados en redes sociales

Un 86% de los internautas españoles de 12 a 74 años utiliza las redes sociales, lo que representa 30,5 millones de población en España. Esta es una de las conclusiones del informe que IAB Spain, la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, ha presentado este miércoles, patrocinado por Epsilon Technologies y elaborado en colaboración con Elogia.

El estudio, presentado anualmente desde 2009, analiza la evolución de la penetración de las redes sociales, el perfil de los usuarios, el nivel de saturación de la publicidad y la vinculación con las marcas.

Otro de los datos relevantes es que existe una mayor penetración entre las mujeres –89% mujeres vs 83% hombres– y especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años (94%) y los adultos de 35 a 44 años (91%). Sólo un 8% de los internautas que no son usuarios de redes sociales declara tener intención de registrarse en alguna durante el próximo año, y la principal barrera para no usar ninguna red social es la falta de interés.

WhatsApp crece y se mantiene como la red social con más usuarios, seguida por YouTube, Instagram y Facebook. Esta última cae del 2º al 4º puesto. YouTube y TikTok, que pasa del 8º al 5º puesto en un año, son otras redes que crecen en usuarios respecto a 2023.

WhatsApp, YouTube y TikTok son las redes sociales que más suben respecto 2023. Aumentan su conocimiento espontáneo y su conocimiento sugerido . Es de destacar que WhatsApp, YouTube, Spotify y TikTok se mantienen como las mejor valoradas entre sus usuarios.

En 2024, el uso promedio de redes sociales alcanzó su punto máximo de los últimos siete años, con los usuarios interactuando con un promedio de 4,9 plataformas. La intensidad de uso de las RR SS es prácticamente igual que en la edición anterior del estudio: 1 hora y 8 minutos, por 1 hora y 7 minutos en 2023.

Spotify, seguida de TikTok, WhatsApp, YouTube y Twitch, son las redes donde se pasa más tiempo. Los usuarios entre 18 y 24 años son los que están más horas conectados.

Las cuentas que más siguen los usuarios son las de su entorno más cercano (95%), seguidas de las influencers (49%) y las marcas –48%, aumenta en 5 puntos porcentuales con respecto 2023 y vuelve a niveles de 2022–.

Los jóvenes entre 18 y 24 años son los que usan más redes, aunque la preferencia cambia según su edad. Los menores de 25 prefieren TikTok, mientras que los más mayores eligen Instagram y YouTube.

Otro dato relevante es que aumenta ligeramente el seguimiento de marcas. El 48% de los usuarios declara seguir o ser fan de una marca comercial (43% en 2023).

Los sectores de «entretenimiento, cultura y medios» y «viajes, transporte y turismo» siguen como los más seguidos. Se mantiene el número de usuarios a los que les gusta ver publicidad según sus intereses, 22%. Además, un 43% declara que la publicidad que ha visualizado cumplía sus expectativas.

El seguimiento de influencers se mantiene este 2024 (1 de cada 2) siendo en su mayoría mujeres y los menores de 44 años. Instagram se mantiene como la red social donde es más habitual seguir a influencers. A gran distancia le siguen YouTube y TikTok, que consigue posicionarse 3º en el ranking.

Para bien o para mal, aumenta ligeramente la credibilidad de los influencers respecto a la edición pasada (más 5 puntos porcentuales respecto a 2023) aunque, eso sí, se pone de manifiesto cómo el 36% de los usuarios considera que los comentarios y publicaciones de los influencers son de carácter publicitario.

El móvil es el principal dispositivo de conexión. El momento de mayor uso es a partir de las 16 horas. WhatsApp es la red a la que más acceden a través del móvil.

La penetración del ordenador sigue estable año tras año. Las redes que más se consultan en este dispositivo son YouTube y Facebook. Por su parte, la penetración de la denominadas SmartTV aumenta respecto a 2023 hasta en 7 puntos. Su uso más intensivo se concentra entre las 16 y las 00:30 horas, y YouTube es la red a la que más acceden a través de este dispositivo.

Por su parte, la penetración de la tablet se mantiene respecto a 2023: 1 de cada 2 usuarios la usan para consultar sus redes, especialmente YouTube, Facebook e Instagram. El SmartWatch aumenta su penetración respecto al año pasado, alcanzando un 39% de penetración; entre las 10:30 horas y las 16 es el momento del día en que más se utiliza, principalmente para consultar WhatsApp.

Los profesionales de la industria digital usan las redes principalmente para generar branding, como servicio de atención al cliente y para vender. Para este sector, el contenido que genera más interacciones y tráfico en web es el relacionado con las promociones de productos.

Las redes más utilizadas por los profesionales son Facebook, YouTube y Instagram (que cae del primer puesto); aunque WhatsApp es la red mejor valorada (9,2 vs 8,5 promedio). El 41% declara que en 2024 invertirá publicidad más que el año anterior, y un 51% afirma tener previsto invertir lo mismo.

Facebook es la red con mayor inversión, seguida de Instagram e YouTube.