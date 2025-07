Las 4 piezas vintage que, aunque gustan mucho, nunca se venden, según los expertos en antigüedades

Si te estás iniciando en el mundo de la reventa de objetos vintage, es fácil caer en la tentación de adquirir todo lo que te parezca interesante. Sin embargo, no todos esos hallazgos resultan ser una apuesta segura a la hora de vender. Aunque algo luzca ideal en una fotografía o destaque en un mercadillo, muchos compradores suelen pensarlo dos veces antes de llevarlo a casa. (Esto no quiere decir que esos objetos no tengan su encanto, sino que no alcanzan ese impulso de “comprar ahora”).

Para ayudarte a identificar aquellos artículos que quizás sea mejor dejar pasar en tu próxima salida de búsqueda, la web ''Elle Decoration'' ha consultado a expertos en antigüedades y reventa vintage. Estas son cuatro categorías que, según su experiencia, son más difíciles de vender.

Tazas de té florales

Las clásicas tazas decoradas con motivos florales pueden resultar encantadoras, pero rara vez terminan en el carrito de compra. La razón: no son especialmente funcionales.

“Creo que a la gente le gusta la idea de las meriendas y fiestas de té, pero por desgracia, la porcelana fina es difícil de vender en comparación con algo que sea vintage y práctico para el uso diario”, explica Marlise Kast-Myers, dueña de la tienda Brick n Barn. “Las tazas de té son frágiles y no se consideran el recipiente habitual para el café del día a día, así que apenas se usan.”

Vajilla de cristal transparente

Los utensilios de cristal claro, aunque útiles, no siempre despiertan el interés del comprador, especialmente si se trata de modelos producidos en serie en las últimas décadas.

“La cristalería o vajilla transparente producida en masa desde los años 90 en adelante, a no ser que forme parte de una línea conocida (como los míticos platos y vasos de Duralex), no se vende, incluso aunque tenga un precio bajo”, afirma Michele Wright, propietaria de la tienda canadiense VintageVibes62Finds en Etsy.

Decantadores

Aunque las copas y vasos para cócteles antiguos tienen buena salida en el mercado, no ocurre lo mismo con los decantadores. Según quienes se dedican a la venta, la mayoría de la gente opta por conservar el licor en su botella original.

“Vendemos muchísima cristalería de cóctel, pero los decantadores apenas se venden”, comenta Rachel Cothran, de la tienda vintage Rare Form. “Puede que sea un tema de espacio de almacenamiento, sobre todo para quienes viven en ciudades, pero esperamos que eso cambie. Los decantadores son como joyas sobre una barra de bar, y en caso de apuro se pueden usar como jarrón.”

Arte costoso

Según algunos vendedores, todo termina por venderse... con suficiente paciencia. Pero ciertas piezas requieren más tiempo que otras para encontrar comprador, sobre todo si se trata de obras de arte con precios elevados.

“He aprendido que —tarde o temprano— todo se vende. Justo cuando estoy a punto de rendirme con una pieza, aparece el comprador ideal y se la lleva”, cuenta Ally Beans, vendedora vintage en Greenhouse Museum en Etsy.

Aun así, el proceso puede alargarse bastante. “Tengo algunas piezas originales increíbles expuestas en mi espacio, pero se mueven muy lentamente. Algunas han tardado hasta un año en venderse, pero el arte supone una inversión mucho mayor —tanto en lo económico como en el espacio— que, por ejemplo, un juego de lechera y azucarero”, explica.