El 80% de los españoles no considera prioritario ampliar los espacios sin humo

Ante la nueva consulta pública de Sanidad sobre la ampliación de espacios libres de humo, Hostelería de España, la organización empresarial que representa a todos los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España, ha realizado junto con la agencia 40db un estudio que evalúa la percepción ciudadana sobre la posible ampliación de espacios sin humo que contempla el nuevo Plan Integral de Prevención del Tabaquismo. En concreto, se ha analizado la opinión de la ciudadanía sobre la posible prohibición de fumar en las terrazas al aire libre de bares y restaurantes.

El estudio revela que una abrumadora mayoría de los españoles respalda la legislación actual de espacios sin humo. Más del 80% de los encuestados manifiesta su apoyo a la regulación actual, especialmente, los no fumadores y los exfumadores, cuyo apoyo es 20 puntos mayor que el de quienes fuman actualmente. De hecho, cuando se trata de la ampliación de la prohibición de fumar en playas, espacios naturales o terrazas de hostelería, los resultados muestran que esta medida no es una prioridad mayoritaria entre la población. Un 60% de las personas o bien no está de acuerdo con prohibir fumar en terrazas, o bien no lo considera un asunto relevante.

Solo el 36,4% está totalmente de acuerdo con la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes, y sólo el 19,6% cree que es un asunto muy prioritario. Además, más de la mitad de los españoles –un 54,1%– consideran que, en la mayoría de los casos, la prohibición de fumar en terrazas no se cumpliría en el caso de que se llevase a cabo.

Consecuencias negativas para el sector

Por otro lado, las personas encuestadas creen que, si se ampliase la prohibición de fumar al exterior de los bares y restaurantes, en terrazas y veladores, se generarían fuertes implicaciones negativas para el sector hostelero. Casi un 75% creen que el personal de hostelería tendría que ejercer un mayor control sobre sus clientes. Asimismo, un 62% opina que las calles se llenarían de colillas, -por el traslado del consumo a la vía pública-; mientras que un 54% piensa que esta prohibición generaría más conflictos en bares y restaurantes. Incluso aquellos encuestados que nunca han fumado creen que la prohibición de consumir tabaco en las terrazas provocaría mayores conflictos y suciedad.

Asimismo, alrededor del 60% de los encuestados cree que las reuniones sociales con fumadores se trasladarían a lugares cerrados como los hogares, mientras que más del 80% piensa que, ante esta prohibición, se formarían grupos de fumadores alrededor de las terrazas.

Por último, una gran mayoría duda de la eficacia de la medida. Solo un tercio de la población considera que, gracias a la prohibición de fumar en terrazas, los fumadores reducirían su consumo de tabaco, o que más personas dejarían de fumar. Más del 72% de los fumadores consideran poco o nada probable que vayan a reducir su consumo de tabaco por esta medida, y más de un 75% cree poco o nada probable que vaya a dejar de fumar.

Para Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España “las terrazas son espacios al aire libre y ventilados, donde no se detectan problemas de convivencia entre fumadores y no fumadores. Además esta medida supondría una pérdida de competitividad con respecto a nuestro países vecinos, que no cuentan con esta prohibición; generando adicionalmente confusión entre los visitantes, que no tienen esta medida en sus países de origen”