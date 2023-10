El agresor de Alaró pide perdón en redes sociales y denuncia "amenazas de muerte" tras la repercusión del vídeo

"Sé que la he liado mucho". Así comienza el escrito que ha publicado en sus redes sociales el agresor de Alaró, unos de los protagonistas del vídeo de acoso escolar difundido este jueves. En las imágenes, difundidas de forma anónima a diversos medios de comunicación, se ve cómo el joven ordena a la víctima que se ponga de rodillas y le bese los zapatos empezando por el izquierdo. Cuando el otro chico, unos años menor que él, lo hace, le propina varias patadas en la cara, así como un puñetazo mientras el otro trata de incorporarse.

Ante la repercusión de las imágenes, el agresor ha pedido perdón en una publicación en sus redes sociales en la que asegura haber recibido "amenazas de muerte" tras la difusión de la noticia. El adolescente se muestra consciente de que la ha "liado mucho" e intenta "justificar la agresión" achacando su comportamiento a supuestos conflictos previos con la víctima: "Me habéis juzgado sin saber las dos versiones", se queja.

Asegura que actuó como lo hizo porque el chico al que agredió habría molestado a su hermana y a otro alumno. Así lanza acusaciones diversas contra él y concluye que ya no se pudo "aguantar". La familia de la víctima ha negado esos extremos y ha remarcado que es una versión muy alejada de la actitud provocadora y de superioridad que transmite en el vídeo, informa Ep.

En cualquier caso, el agresor se disculpa por lo ocurrido. "Sé que me pasé y que el chico lo pasó mal, pero eso no deja que yo tampoco, he recibido muchas amenazas de muerte. No sé cómo reaccionar al verlas". Además lamenta el impacto para sus padres: "Saber que tu hijo ha hecho algo como eso debe ser muy duro". Mezclando de nuevo reproches a la víctima finalmente añade que "pegar a una persona es la última opción y la peor de todas". "Pido perdón a toda la gente que se ha sentido ofendida con el vídeo, familiares y amigos", termina el adolescente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes al mediodía, en la vía pública en la confluencia de las calles plaza d'es Mercat y Sant Roc, apenas a unos metros de la entrada del centro. Tanto el agresor como la víctima están matriculados en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, un centro concertado.