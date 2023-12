Alemania empieza a comercializar una leche más sana no producida por animales

Es un producto lácteo, pero no proviene de la leche de una vaca, oveja o cabra. Tampoco es una bebida vegetal, aunque esa sea la primera impresión cuando se descubre que no involucra animales en su proceso de elaboración. Simplemente, es un lácteo creado en un laboratorio a partir del cultivo de células, una técnica similar a la utilizada en la producción de carne sintética, y estará disponible en Alemania en cinco años.

Según Senara, la empresa de biotecnología alemana que afirma haber desarrollado la fórmula para producir "leche fuera de la vaca", los consumidores podrán adquirir un producto en 2028 que, según el portal Bichos de Campo, conserva todos los nutrientes que aporta la leche natural.

Para elaborar este producto lácteo en el laboratorio, la empresa alemana ha empleado una técnica de cultivo de células relativamente innovadora: en lugar de extraerlas de la vaca, las obtiene directamente de la leche. Hasta ahora, los investigadores estimulaban las células aisladas de las glándulas mamarias de una vaca para que recuperaran su función principal: producir un líquido blanco, similar al que consumen diariamente millones de personas.

Senara da un paso más allá y utiliza ese líquido para obtener nuevas células, a las cuales se les proporciona un entorno, temperatura y nutrientes adecuados para que se multipliquen y crezcan, explica la fundadora y directora del proyecto, Svenja Dannewitz. "Esto hace que su producción sea más rentable en comparación con la carne cultivada. Lo que significa que con nuestra tecnología podemos abordar realmente el mercado masivo de leche animal. La leche que producimos no contiene organismos genéticamente modificados, por lo que no tenemos que recurrir a la edición génica para lograr los objetivos”, señala la responsable de Senara al portal Food Navigator.

Además de la leche de vaca, la compañía alemana planea producir en el laboratorio otras bebidas lácteas provenientes de animales como búfalos, bisontes, burros, cabras y ovejas. La idea es lograr producciones más sostenibles que garanticen el bienestar de los animales y que resulten más digeribles, incluso para personas con alergias o intolerancia a la lactosa.