Alerta sanitaria: encuentran compuestos peligrosos para la salud en estos famosos cosméticos

El sistema europeo de alertas rápidas de productos no alimentarios (Safety Gate) ha informado de un problema que afecta a dos productos cosméticos de la marca ECRAN, especializada en protectores solares y bálsamos reparadores "after sun", informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Los cosméticos denunciados contienen, según se informa en su lista de ingredientes, una sustancia prohibida. Se trata de BMHCA butytmethyl phenylpropional, el famoso Lilial, una fragancia alergénica que ya no debería estar en el mercado, pues se prohibió hace casi dos años en la Unión Europea.

Lilial puede provocar reacciones de sensibilización en la piel, pero es un compuesto que puede también dañar el sistema reproductivo y la salud del feto. Desde el 1 de marzo de 2022 forma parte del grupo de las sustancias CMR, donde se incluye a todas aquellas que han sido clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. La fragancia se caracteriza por un aroma floral, que recuerda al ciclamen o al lirio de los valles. Además de en los cosméticos, se utilizaba en varios productos de limpieza para el hogar y detergentes.

¿Cuáles son los productos afectados por la alerta?

After Sun crema Ecran Doble acción, con aloe. Este producto se comercializa en tarro de plástico de 200 ml.

Protector solar en espray Ecran Sun Ultra ligero, SPF 30. Lote 1842775

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se ha ordenado cautelarmente el cese de la comercialización de estos productos y su retirada del mercado, según la OCU.

Solares ECRAN con un componente prohibido OCU

Qué hacer sin en casa tenemos un producto con Lilial

Para saber si tienes algún producto con Lilial en tu casa, debes mirar el etiquetado de producto. Según informa la OCU, Lilial puede aparecer con otros tres nombres distintos: buthylphenyl methylpropional, p-BMHCA o 2- (4-terc-butilbencil) propionaldehyde.

Qué hacer sin en casa tenemos un producto con Lilial

Por seguridad, la OCU recomienda no seguir utilizando los cosméticos que contengan este ingrediente. Sobre todo, en el caso de estar embarazada, en pieles sensibles o si se va a usar en niños pequeños.

Si esta sustancia está en un cosmético que no requiere aclarado y va a pasar muchas horas sobre la piel, como por ejemplo, una crema hidratante, también ser debe suspender su uso, ya que en ese caso se incrementa el riesgo de absorción.

En productos que sí se aclaran, como champús, jabones o geles, el agua arrastra esta sustancia, así que hay menos posibilidades de que sea absorbido por la piel.