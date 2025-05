“En América el sistema...”: un estadounidense no da crédito a la respuesta al apagón en España

El pasado lunes, un apagón masivo dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la Península Ibérica. La interrupción afectó a millones de personas en España, Portugal y el sur de Francia durante varias horas, aunque Baleares y Canarias quedaron al margen del fallo. Las autoridades calificaron el corte como un hecho "excepcional", y se siguen investigando las causas del histórico accidente, que también dejó sin acceso a las telecomunicaciones a buena parte del territorio.

En medio del caos generado por la caída de la red eléctrica, un ciudadano estadounidense que reside en Madrid se volvió viral tras compartir su experiencia en TikTok. Al igual que muchos otros, el usuario conocido como @geraisonline publicó un vídeo en el que relataba en tiempo real cómo estaba viviendo el apagón, y se mostró visiblemente sorprendido por la rápida respuesta de los servicios públicos españoles.

"Esto es por lo que España es un país de primera", comienza afirmando en la publicación, donde se le ve caminando por las calles de la capital. "La energía se apagó en toda la ciudad, y ya tienen a sus policías controlando el tráfico, en 5 minutos", explica. "Los escuché salir en el momento en el que la energía se fue. No sé qué tipo de entrenamiento llevan a cabo como servicio público con nuestra basura, camiones de bombero y policía, pero vuestros servicios públicos son diferentes".

El tiktoker continúa alabando la actitud de los agentes que se desplegaron tras la caída del suministro, y a continuación procede a compararlo con el sistema público estadounidense, agregando: "En América el sistema de entrenamiento... no sé, solo he escuchado que es bastante sencillo, ese es el motivo por el que algunos policías disparan cuando no deberían de hacerlo".

El vídeo ha generado miles de reacciones y comentarios en redes sociales. Muchos usuarios han compartido sus propias experiencias positivas con los servicios públicos en España, mientras que otros han agradecido la mirada externa del tiktoker como una forma de valorar lo que a veces se da por hecho en el día a día.