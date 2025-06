Una inglesa habla sobre las costumbres españolas: "Hay cosas a las que me cuesta acostumbrarme"

No siempre somos conscientes de nuestras rutinas culturales hasta que alguien externo nos las señala. Y eso es precisamente lo que ha hecho Anna, una joven británica que lleva casi dos años viviendo en Madrid, a través de un vídeo en TikTok que supera ya las 300.000 visualizaciones. Bajo el nombre de usuaria @annainespana, comparte con humor y cariño las diferencias culturales que todavía le sorprenden como extranjera que reside en España.

El vídeo, de apenas un minuto y medio, ha generado miles de comentarios y reacciones, no solo por lo que cuenta, sino por la forma en que lo hace.

1. Los dos besos: un gesto que desconcierta

Para Anna, el saludo con dos besos es, quizá, el hábito más desconcertante. “No hacemos eso en Inglaterra”, dice, señalando que en su país, lo habitual es dar la mano en contextos formales o un abrazo si hay mucha confianza. Pero en muchos casos, simplemente se saluda con un “hello” sin contacto físico.

La confusión viene cuando debe interactuar en España y no tiene claro cómo reaccionar: “A veces he tenido situaciones un poco incómodas porque no sé qué hacer. Y si le beso en la boca me confunde demasiado”, bromea. Este tipo de momentos han generado empatía entre muchos usuarios, que reconocen lo natural que les parece ese saludo en su día a día, pero que entienden lo chocante que puede resultar para quien no ha crecido con él.

2. Cenar a las diez: un ritmo difícil de seguir

Otro de los puntos de fricción que destaca Anna es la hora de la cena. Acostumbrada a comer a las seis o siete de la tarde en Reino Unido, la idea de sentarse a la mesa a las diez le resulta inasumible. “No sé cómo lo hacéis. ¿No estáis muriendo de hambre?”, pregunta en tono divertido.

En su vídeo, insiste en que no está juzgando, simplemente reconoce que su cuerpo aún no se adapta a ese horario. Este tema ha abierto también un debate en los comentarios, mientras muchos españoles defienden los horarios tardíos como parte del disfrute social y del buen clima, otros reconocen que incluso para ellos puede ser agotador.

3. Agosto: el mes en que España se apaga

La tercera costumbre que destaca Anna tiene que ver con el cierre generalizado de comercios durante el mes de agosto. “Cuando me mudé en agosto de 2023, todas las tiendas estaban cerradas”, relata, recordando cómo le sorprendió encontrar carteles en las puertas anunciando vacaciones de varias semanas.

“Deberíamos hacer eso en Inglaterra, pero no lo hacemos”, añade, dejando claro que, aunque le sorprendió, admira esa manera de vivir. Para ella, este aspecto refleja una prioridad por el descanso que no es tan común en la cultura británica, más orientada al trabajo continuo.

Cultura compartida, identidad viva

Este tipo de vídeos, más allá del entretenimiento, ponen en valor la riqueza de las diferencias culturales. Lo que para unos es normalidad, para otros puede ser todo un misterio. Y en ese intercambio, en esa mirada cruzada, se construye una comprensión más profunda de lo que significa vivir juntos en un mundo cada vez más conectado. Anna lo resume con una frase que explica por qué, a pesar de todo, sigue feliz en Madrid: “Mudarse aquí fue la mejor decisión que he tomado en mi vida”.